FIFA lanza una nueva última fase de boletos para el Mundial 2026: ¿Cómo comprarlos?

A menos de tres semanas del arranque del Mundial 2026, la FIFA anunció una última fase de boletos que se realizará este jueves, con localidades aún disponibles para algunos partidos en el evento que se realizará entre México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un posteo en redes sociales, FIFA anunció que un nuevo paquete de boletos estarán a disposición del público.

“Las entradas estarán disponibles por orden de llegada hasta agotar existencias. Todas las ventas de entradas son definitiva. Se aplican términos y condiciones”, se podía leer en el posteo en X.

Hasta el momento, a pesar de las palabras dichas por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en donde ha dicho del éxito en la venta de boletos, se han lanzado diversas ventas posteriores a los sorteos iniciales, esto ante las quejas por los altos precios de los partidos, los más caros en la historia de los mundiales y ante escenarios que no han logrado agotar sus entradas, tanto por el costo como por algunos partidos.

Trofeo de la Copa Mundial sobre un pedestal. REUTERS

Con el aumento a 48 selecciones algunos encuentros no han resultado del todo interesantes para el público. Sumado a esto, los temas de políticas migratorias en Estados Unidos han alejado a algunos interesados, mientras que la falta de claridad de la zona de los asientos en los boletos también se ha vuelto una problemática con aficionados sintiéndose engañados por comprar categoría 1 y verse en zonas lejanas a lo prometido.

Guía para adquirir entradas del Mundial 2026 en la nueva etapa de venta final

A diferencia de los periodos de venta anteriores, este proceso no se gestionará a través de un sorteo de selección aleatoria.

Las entradas estarán a la venta desde las 09:00 horas de este jueves 28 de mayo.

Las entradas disponibles se otorgarán en función del orden de registro de los compradores. Debido a esto, la rapidez de los usuarios al ingresar a la plataforma web de FIFA Tickets será el factor determinante para asegurar un lugar en el torneo.