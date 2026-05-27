Gignac podría tener su futuro decidido con una sorpresa inmediata

Después de una década con los Tigres de la UANL, la historia de André-Pierre Gignac y el club regiomontano parece que terminará este sábado después de la final de la Concachampions en donde enfrentarán a Toluca, pero todo indica que el jugador francés ya podría tener una nueva casa y, seguiría en el radar de la Liga MX, aunque desde otra perspectiva.

De acuerdo con informes presentados por la RG La Deportiva y Onefootball, el atacante de 40 años finalizará su contrato este verano y la directiva no contempla una extensión, por lo que las opciones de un equipo en la Liga MX siguen presentes, pero todo indica que la opción tomada estaría en los Estados Unidos.

El futuro inmediato de Gignac apunta fuertemente hacia la Major League Soccer (MLS), específicamente con el Orlando City de Florida. Según los medios señalados, las negociaciones se encuentran en una fase sumamente avanzada.

André-pierre Gignac es ovacionado y aficionados dedican mosaico previo a su despedida. Mexsport

La directiva del cuadro estadunidense ve con muy buenos ojos la incorporación del europeo, quien podría reencontrarse en el ataque con su compatriota Antoine Griezmann, recientemente fichado por la franquicia de los "Leones".

Los logros de André-Pierre Gignac con Tigres

Desde su sorpresivo arribo al futbol mexicano en el año 2015 procedente del Olympique de Marsella, el atacante galo se convirtió en un referente de lo que un jugador extranjero debe otorgar en el futbol mexicano, ofreciendo actuaciones del más alto nivel: