Cuauhtémoc Blanco inaugura mural de futbol con Récord Guinness en la GAM

La Alcaldía Gustavo A. Madero se vistió de gala este domingo al recibir de manera oficial el reconocimiento del Guinness World Records. La demarcación logró la hazaña de crear el mural histórico pintado a pincel más grande de todo el mundo dedicado al futbol, una imponente obra de arte de 203.46 metros cuadrados que inmortaliza la evolución del balompié en México.

Un pasaje del juego de pelota a las leyendas del Tri

Ubicado sobre la transitada Avenida Centenario, el proyecto fue inaugurado por el alcalde de la demarcación, Janecarlo Lozano Reynoso. La obra requirió de 90 días de intenso trabajo por parte de un destacado grupo de artistas mexicanos, liderados por el maestro Carlos Alberto Badillo Cruz en la creación del boceto.

El relato visual arranca con el místico juego de pelota mesoamericano como un acto ritual. Posteriormente, la pintura avanza detalladamente por el nacimiento del futbol moderno, su llegada a México, los estadios más emblemáticos y la pasión de la afición en las tribunas.

El mural inaugurado en la alcaldía Gustavo A. Madero @TuAlcaldiaGAM

Cuauhtémoc Blanco y los ídolos que apadrinaron el récord

La ceremonia de develación se transformó en una auténtica fiesta popular gracias a la presencia de grandes leyendas de las canchas. Figuras de la talla de Cuauhtémoc Blanco, Francisco “Kikin” Fonseca, Germán Villa, Isaac Terrazas, Ángel Reyna y Rubens Sambueza acudieron para respaldar el histórico logro.

Durante el evento, el 'Cuau' recordó con nostalgia sus inicios futbolísticos a los 16 años en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado justamente en la GAM, y aprovechó el micrófono para motivar a los cientos de niños presentes a alejarse de las calles mediante el estudio y el deporte.

Varios exfutbolistas se dieron cita para el mural que ganó un Récord Guinness @TuAlcaldiaGAM

Arte con pincel que recupera el espacio público

La técnica: El organismo internacional tuvo que abrir una categoría específica debido a que la obra fue realizada estrictamente con pincel.

El equipo: Además de Badillo, los artistas José Cruz Pacheco, Andree Orozco, Francisco Thomas Arriaga, Vivian Velázquez y Christian Zúñiga dieron vida a los muros.

El mensaje: Janecarlo Lozano destacó que este Récord Guinness busca recuperar el espacio público y demostrar que la grandeza artística también pertenece a los barrios populares.