Gobierno de la CDMX desmiente que FIFA ordenara retiro del ajolote del Mundial 

El Gobierno de la Ciudad de México desmintió “categóricamente” que la información que circula en redes sociales sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura gigante del ajolote, mascota oficial de la CDMX para el Mundial, de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

En un mensaje en redes sociales, el Gobierno capitalino enfatizó que “no existe ninguna acción para retirar (la figura del ajolote, nombrado por internautas como Ajolotzin), restringirla o modificarla”.

Las autoridades aseguraron que “este elemento forma parte de la identidad” de la ciudad.

Durante un recorrido por las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, el pasado 16 de mayo, se pudo corroborar que la figura del ajolote fue retirada. La estructura metálica, -un ajolote color rosa, coronado con un penacho de Quetzalcoatl, que fue instalada en el puente peatonal Huipulco, que conecta Calzada de Acoxpa con el estadio, el 7 de marzo.

Personal de Gobierno aseguró que la figura “fue retirada por cuestiones de protección civil y será reinstalada en otro sitio”,

Al respecto, se pronunció también el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ante la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales, acerca estadio Ciudad de México o algún otro espacio público con motivo de violaciones a derechos comerciales, el IMPI precisó en una tarjeta informativa que “no se ha ordenado el retiro de ninguna figura” en las inmediaciones del estadio Banorte, o espacio público, por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Y en una tarjeta informativa enfatizó que “esa información es errónea”.

“El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura. En el mismo sentido, tampoco se ha ordenado que la figura del ajolote deba ser sustituida por la mascota oficial “Zayú”.

El organismo precisó que “la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Futbol 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión directa a la figura del ajolote