De Valenzuela a Ohtani: La explosión salarial de MLB; evolución multimillonaria

El negocio de las Grandes Ligas tuvo una explosión sideral en las últimas cuatro décadas, que hizo que pasara de pagar un millón de dólares por campaña a Fernando Valenzuela en 1983 a los 70 millones que Shohei Ohtani acordó con Los Angeles Dodgers en 2023, teniendo en el exponencial crecimiento en ingresos por transmisiones de televisión y streamings el cimiento para formar una generación de peloteros multimillonarios.

Valenzuela brilló en una época sin la exposición mediática actual. Cuando terminó el primero de sus contratos con Dodgers recibió el privilegio de ser el primero de los peloteros de la Gran Carpa en percibir un ingreso de un millón de dólares por campaña mediante un proceso de arbitraje salarial.

La evolución de MLB ha sido descomunal, con un vertiginoso crecimiento desde los 90, cuando en los albores de ese decenio, el pitcher Mark Langston estableció un nuevo paradigma con el más jugoso de los contratos multianuales de 16 millones de dólares por cinco años (3.2 millones de salario anual (AAV)). Langston dejó atrás al Toro de Etchohuaquila con su acuerdo de renovación de 1986 de 5.5 millones de dólares por tres campañas, que hizo del fallecido pitcher mexicano el lanzador mejor pagado… Pero Langston pasaría pronto la misma suerte, en lo que parece una loca carrera por hacer nuevos récords de ingresos con los agentes libres, al punto de explosión total con lo acordado por Ohtani hace tres años.

Fotoarte: Jesús Sánchez.

Dodgers superaron la barrera contractual de los 100 mdd en 1999

Dodgers, la franquicia de los acuerdos de Valenzuela, reapareció en la escena en el ocaso de los 90, cuando en 1999 sacudió el mercado de agentes libres con el primero de los contratos que superaron los 100 millones de dólares con el pitcher Kevin Brown por siete campañas (15 millones AAV), que fue al compás con los renovados ingresos de las Grandes Ligas por sus contratos de transmisiones con cadenas como Fox, Turner, NBC y ESPN.

Las Mayores pasaron de tener ingresos de mil millones de dólares anuales en los 90 a más de 12 mil millones en 2024, cantidades que reparte con las 30 franquicias, que además alcanzaron más remuneraciones por los acuerdos de sus derechos de televisiones regionales (RSN), con lo que equipos con mercados de mucho peso, como Yankees, Dodgers, Mets o Phillies, gozaron del incremento exponencial de su patrimonio.

Después del primero de los años del nuevo milenio, Yankees fue que dio una nueva vuelta a la tuerca de los agentes libres en 2001 e hizo del short stop Alex Rodríguez el pelotero mejor pagado en la historia, con un contrato de una década por 252 millones de dólares y un asombroso 25.2 millones de AVV, con un gran soporte económico por su contrato de RSN. En 2008, A-Rod renovó por otros 10 años para confirmarse como el pelotero con más alto AVV con 27.5 millones de dólares de la década.

La evolución de las nuevas tecnologías vinculadas con la difusión informativa hizo de los equipos de Grandes Ligas negocios con más aspectos que el simple y sencillo juego de pelota. Los contratos de agentes libres mejor cotizados de cada temporada baja eran con cifras superiores a los 100 millones de dólares, barrera que no se superó por última ocasión en 2006.

Los estratosféricos contratos de Ohtani y Soto

Bryce Harper fue el primero de los agentes libres en renovar por más de 300 millones de dólares (330 millones) con los Filadelfia Phillies en 2019, en una carrera hacia la estratósfera en las últimas dos agencias libres con Ohtani y Dodgers desbaratando las matemáticas financieras con un contrato de 700 millones de dólares (70 millones de AVV) y en 2025 con Juan Soto llegando a Mets por 765 millones de dólares (51 millones de AVV).

Ahora, Kyle Tucker es quien reventó el mercado al firmar con Dodgers un acuerdo de 240 millones de dólares por cuatro temporadas (60 millones AVV), que lo pone sólo detrás de Ohtani en los ingresos por temporada.

El ritmo de crecimiento de Las Mayores tiene cerca de que en un futuro no tan lejano se pacte el primero de los contratos de 100 millones de dólares por campaña, en buena medida gracias a todo el negocio de marketing y streaming que se generará alrededor del afortunado y que terminará por cubrir gran parte de su enorme salario.

*mcam