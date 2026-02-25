Inmortalidad en el Bronx: Los Yankees retiran el número 52 de CC Sabathia

Los Yankees de Nueva York anunciaron este miércoles que cerrarán permanentemente el libro de uno de los brazos zurdos más condecorados en la historia de la franquicia. El dorsal número 52, portado por CC Sabathia durante 11 temporadas, será retirado oficialmente en una ceremonia en Monument Park el próximo 26 de septiembre, previo al encuentro contra los Orioles de Baltimore.

El anuncio llega apenas un año después de que Sabathia fuera exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en su primera oportunidad, consolidando un viaje que el propio lanzador calificó como un "círculo completo". Sabathia se une a un selecto grupo de 24 jugadores y managers de los Bombarderos del Bronx cuyo número cuelga de forma perpetua en el estadio, siendo el primero desde Paul O'Neill en 2022.

Pieza vital en el título de 2008

Contratado como agente libre antes de la campaña 2009 bajo un contrato récord de 161 millones de dólares, Sabathia no tardó en justificar la inversión. Su impacto fue inmediato y sísmico: lideró la rotación que devolvió el trofeo de la Serie Mundial a Nueva York ese mismo año, ganando el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras firmar una efectividad de 1.13 en 16 entradas ante los Angels.

En sus 11 años con los colores de Nueva York, Sabathia acumuló una marca de 134-88 con 1,700 ponches y tres selecciones al Juego de Estrellas. Sin embargo, más allá de las planillas, su figura emergió como el líder moral del vestidor tras el retiro de las leyendas del "Core Four".

“CC fue un competidor increíble, compañero y líder que encarnó el corazón y el alma de este equipo y de esta ciudad”, declaró Aaron Judge tras la elección de Sabathia al Salón de la Fama. “Fue el pegamento definitivo que nos mantuvo unidos, celebrando nuestros éxitos y apoyándonos en los desafíos”.

Un club de élite para un zurdo histórico

Con el retiro de su número, Sabathia se suma en el Olimpo de los Yankees a sus excompañeros de la gloria de 2009: Derek Jeter (2), Mariano Rivera (42), Andy Pettitte (46) y Jorge Posada (20). Su legado, no obstante, trasciende las fronteras del Bronx.

Sabathia finalizó su trayectoria profesional con 251 victorias y 3,093 ponches, una cifra que lo coloca en un grupo exclusivo de lanzadores zurdos con más de tres mil abanicados, junto a leyendas de la talla de Randy Johnson, Steve Carlton y Clayton Kershaw. Tras su retiro en 2019, ha servido como asistente especial del comisionado Rob Manfred, manteniendo su influencia en el deporte que dominó desde la lomita.

El próximo 26 de septiembre, el número 52 de CC Sabathia dejará de ser una prenda de vestir para convertirse en una reliquia.