¿Por qué Isaac del Toro es el único que corre con la bandera de México en su jersey?

En el ciclismo de élite, la identidad es una propiedad de los patrocinadores. Los corredores son vallas publicitarias humanas que visten los colores de los jeques, las telefónicas o los bancos que financian sus nóminas. Sin embargo, en el pelotón del UAE Tour 2026, hay una excepción que rompe con la monotonía corporativa. Un joven de 22 años que, a diferencia del resto de sus compañeros y rivales, porta la bandera de su país en el pecho.

La pregunta que muchos se hacen no es si El Torito es mexicano, sino por qué él tiene el derecho de lucir el escudo nacional y el resto no. La respuesta no reside en el pasaporte, sino en un título que se gana con sangre en la carretera. Isaac del Toro es el Campeón Nacional vigente, y bajo el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), eso lo convierte en el único portador legal de la bandera en las competencias oficiales.

La exclusividad del Maillot Tricolor

El jersey que luce Del Toro en las etapas de los Emiratos Árabes no es una prenda de entrenamiento ni una edición especial por ser una estrella en ascenso. Es el Maillot de Campeón Nacional, una distinción que sólo puede vestir el ciclista que haya ganado la prueba de ruta o contrarreloj en los campeonatos oficiales de su país.

Mientras que otros ciclistas mexicanos en el profesionalismo deben portar los colores comerciales de sus respectivas escuadras, Isaac goza de la "exención de uniformidad". Durante un año completo, el UAE Team Emirates-XRG está obligado por reglamento a confeccionar una vestimenta especial para él, donde los logotipos de los patrocinadores pasan a segundo plano para dar protagonismo a la bandera de México.

Este derecho se lo ganó Isaac en las carreteras de Ensenada durante los pasados Campeonatos Nacionales. En una jornada donde la estrategia y el poder de sus piernas fueron superlativos, Del Toro se adueñó de la crono y la ruta, unificando los títulos bajo su nombre.

Para dimensionar la importancia: si en la carrera hubiera otros cinco mexicanos, ellos tendrían que vestir el uniforme estándar de sus equipos. Sólo el campeón tiene la potestad de ser el "abanderado" en movimiento.

El diseño, a cargo de la firma italiana Santini, busca la elegancia sin estridencias. No necesita ser llamativo porque el prestigio ya está implícito en la franja tricolor. Para Isaac del Toro, este suéter es la culminación de un sueño que estuvo bloqueado durante años por los conflictos en la federación mexicana.