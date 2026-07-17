Tras 4 años de espera, Puebla vuelve a ganar de visitante en su debut de Liga MX

Puebla logró imponer condiciones en la frontera del país luego de vencer 0-1 a FC Juárez y rompió con 2 años sin imponer condiciones en su debut en Liga MX; tuvieron que pasar 4 años para que La Franja volviera a lograrlo en calidad de visitante.

De manera temprana en el compromiso celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los comandados por Gerardo Espinoza lograron tomar el esférico y aprovecharon una serie de rebotes tras un tiro de esquina, donde Ignacio Maestro Puch mandó el esférico al fondo de las redes y puso en ventaja a los visitantes en el 11’.

Los problemas llegaron inmediatamente para Pedro Caixinha y compañía, ya que Lucas Ramón Romero tuvo que abandonar inmediatamente el terreno de juego por una lesión que lo sacó en ambulancia del inmueble rumbo a uno de los hospitales más cercanos en los cuales se realizará los exámenes correspondientes y así determinar el grado del daño sufrido.

Sobre el final del primer tiempo, Puebla logró aumentar su ventaja en el marcador, sin embargo, el VAR anuló la anotación y dejó a expensas el triunfo del conjunto Camotero, mismo que en el 64’ sufrió la expulsión de Iker Moreno por cortar un avance sobre la media luna de su área.

FC Juárez tocó la puerta en diversas ocasiones y la oportunidad de Jesús Murillo terminó marchándose por arriba del arco defendido por Ricardo Gutiérrez, concretando el primer triunfo de Puebla como visitante en su debut de Liga MX luego de 4 años de espera:

Mazatlán 2-4 Puebla / Apertura 2022 – 1 de julio, 2022.

Pachuca 5-1 Puebla / Clausura 2023 – 9 de enero, 2023.

Tigres 1-1 Puebla / Apertura 2023 – 1 de julio, 2023.

Monterrey 2-0 Puebla / Clausura 2024 – 13 de enero, 2024.

*Puebla 1-0 Santos / Apertura 2024 – 5 de julio, 2024.

Monterrey 1-1 Puebla / Clausura 2025 – 12 de enero, 2025.

Puebla 2-3 Atlas / Apertura 2025 – 11 de julio, 2025.

Atlas 1-0 Puebla / Clausura 2026 – 9 de enero, 2026.

FC Juárez 0-1 Puebla / Apertura 2026 - 17 de julio, 2026.

* Debut como local en la Liga MX.

¿Quiénes son sus rivales para la Jornada 2 del Apertura 2026?

Estos son los compromisos de ambos conjuntos para la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde La Franja intentará consumar un nuevo triunfo en este inicio de torneo ante el actual campeón, mientras que Bravos deberá sacarse la espina ante Chivas en la Perla Tapatía:

Cruz Azul Vs Puebla / martes 21 de julio, Estadio Banorte – 18:00 horas.

Chivas Vs FC Juárez / sábado 25 de julio, Estadio Akron – 17:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

FC Juárez y Puebla en su partido correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG