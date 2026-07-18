Chivas: ¿Los 5 mundialistas jugarán ante Toluca? 

La actividad del Guadalajara en la Liga MX se reanuda este fin de semana con uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El Rebaño Sagrado recibirá en el Estadio Akron al Deportivo Toluca, en un partido que marca el regreso del equipo rojiblanco a la competencia local tras el parón por la Copa Mundial.

Jugadores de Chivas cambian de número para el Apertura 2026 Chivas

¿Los mundialistas de Chivas estarán ante Toluca?

Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, los cinco jugadores de Chivas que formaron parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, están disponibles y concentrados para el partido ante Toluca.

Tras su participación con el Tricolor, regresan al Rebaño con la ilusión de retomar su mejor nivel en la Liga MX.

El ‘Tala’ Rangel y el mediocampista Luis Romo aportarán experiencia y solidez en las zonas clave del campo. Ambos cumplieron con su labor durante el torneo mundialista y ahora buscarán transmitir esa confianza al resto del plantel desde el inicio del Apertura.

Por su parte, el ‘Piojo’ Alvarado, Brian Gutiérrez y la ‘Hormiga’ González representan la cara más ofensiva de esta generación de mundialistas. Su buena condición física tras el Mundial permite soñar con un debut ilusionante para el Guadalajara.

La convocatoria de Chivas ante Toluca para el debut del Apertura 2026

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley

Defensas: José Castillo, Diego Campillo. Miguel Tapias, Luis Rey, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Miguel Gómez, Bryan González

Medios: Omar Govea, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Rubén González, Kevin Castañeda

Delanteros: Jordan Carrillo, Roberto Alvarado, Jonathan Pérez, Ángel Sepúlveda, Armando González, Ricardo Marín