Atlético San Luis Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 1, Apertura 2026 de Liga MX
El actual campeón de la Liga MX, Cruz Azul, arranca su actividad en el Apertura 2026 enfrentando al Atlético San Luis en la Jornada 1; sigue los detalles EN VIVO
El conjunto local intenta volver a tocar la puerta de Kevin Mier
Convirtiéndose en el segundo apercibido en el partido, primero de La Máquina
Dan instrucciones en el compromiso en busca del tanto que los ponga en ventaja
La Máquina no logra abrir el cerrojo defensivo por parte de los potosinos
Los locales buscan anotarle el primer gol del compromiso al actual campeón
El portero sudamericano de La Máquina salva el 1-0 y manda el esférico a tiro de esquina
Que pasa apenas por encima del arco protegido por Kevin Mier
El número 22 del Atlético de San Luis ya está apercibido
Y deberá abandonar momentaneamente el terreno de juego
Salles-Lamonge deja escapar la oportunidad de poner a los potosinos por delante
Sébastien Salles-Lamonge es derribado en el borde del área y los locales cuentan con una gran oportunidad
Christian Ebere falla frente al arco y perdona el 0-1 ante el conjunto potosino
En busca de la primera de peligro en el compromiso
Atlético San Luis sin Joao Pedro enfrenta a La Máquina de Joel Huiqui
El protocolo de la Liga MX está en marcha
Los 22 protagonistas ya realizan los movimientos pre-competitivos
Joel Huiqui busca mantener su invicto desde que llegó a la escuadra cementera como DT
Diego Mejía hace su debut como entrenador del conjunto potosino
Antes conocido como el 'Alfonso Lastras'; Adonai Escobedo es el árbitro central
Con 3 parches en su uniforme, Cruz Azul visitará al Atlético San Luis exponiendo su corona