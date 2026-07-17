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Atlético San Luis Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 1, Apertura 2026 de Liga MX

El actual campeón de la Liga MX, Cruz Azul, arranca su actividad en el Apertura 2026 enfrentando al Atlético San Luis en la Jornada 1; sigue los detalles EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Atlético San Luis se mide a Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera durante la Jornada 1 del Apertura 2026 en la Liga MX.
Atlético San Luis se mide a Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera durante la Jornada 1 del Apertura 2026 en la Liga MX.Redes sociales
Escudo Atlético San Luis MxM
ATLÉTICO SAN LUIS
00
CRUZ AZUL
Escudo Cruz Azul MxM
PRIMER TIEMPO
37'Atlético San Luis retoma la iniciativa

El conjunto local intenta volver a tocar la puerta de Kevin Mier

33'Carlos Rodríguez ve la amarilla

Convirtiéndose en el segundo apercibido en el partido, primero de La Máquina

32'Joel Huiqui y Diego Mejía

Dan instrucciones en el compromiso en busca del tanto que los ponga en ventaja

28'Cruz Azul responde tímidamente

La Máquina no logra abrir el cerrojo defensivo por parte de los potosinos

24'Atlético San Luis mantiene el esférico

Los locales buscan anotarle el primer gol del compromiso al actual campeón

20'¡¡¡Mieeeeer!!!

El portero sudamericano de La Máquina salva el 1-0 y manda el esférico a tiro de esquina

19'Dispaaaaaaaaro de Salles-Lamonge

Que pasa apenas por encima del arco protegido por Kevin Mier

14'Rafa Llorente es amonestado

El número 22 del Atlético de San Luis ya está apercibido

11'Gonzalo Piovi recibe atención médica

Y deberá abandonar momentaneamente el terreno de juego

7'Disparo que se estrella

Salles-Lamonge deja escapar la oportunidad de poner a los potosinos por delante

5'Faaalta con peligro

Sébastien Salles-Lamonge es derribado en el borde del área y los locales cuentan con una gran oportunidad

3'¡¡¡Ceeeeerca La Máquina!!!

Christian Ebere falla frente al arco y perdona el 0-1 ante el conjunto potosino

2'Cruz Azul es quien toma el esférico

En busca de la primera de peligro en el compromiso

0'¡¡¡Cooooooomienza el partido!!!

Atlético San Luis sin Joao Pedro enfrenta a La Máquina de Joel Huiqui

-Saaaaltan ambos equipos

El protocolo de la Liga MX está en marcha

-Ya saltan a calentar

Los 22 protagonistas ya realizan los movimientos pre-competitivos

-Este es el XI de Cruz Azul

Joel Huiqui busca mantener su invicto desde que llegó a la escuadra cementera como DT

-Así sale Atlético San Luis

Diego Mejía hace su debut como entrenador del conjunto potosino

-El Estadio Libertad Financiera es la sede

Antes conocido como el 'Alfonso Lastras'; Adonai Escobedo es el árbitro central

-¡¡¡Bieeeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Con 3 parches en su uniforme, Cruz Azul visitará al Atlético San Luis exponiendo su corona

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