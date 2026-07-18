Olise supera a Pelé como el máximo asistente de un Mundial

En un encuentro vibrante y lleno de goles, la Selección de Inglaterra se impuso por 6-4 a una Francia que nunca bajó los brazos, en el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que Les Blues trató de hacer la hombrada y empatar el partido, los Tres Leones se impusieron con su gran calidad individual.

Michael Olise es una de las sensaciones del Mundial con Francia. Reuters

Olise supera el récord de Pelé en Mundiales

En el momento más crítico del encuentro, cuando Francia intentaba remontar el marcador en contra, Michael Olise apareció una vez más como el gran generador de juego de los galos.

Con una visión privilegiada y una ejecución precisa, el talentoso mediocampista entregó una asistencia magistral a Kylian Mbappé, quien definió con su habitual frialdad.

Esa séptima asistencia del torneo no solo acercó momentáneamente el marcador, sino que inscribió el nombre de Olise en los libros de historia.

Con esta asistencia decisiva, el jugador del Bayern Múnich superó las seis asistencias que Pelé registró en el Mundial de México 1970, estableciendo un nuevo récord para una sola edición de la Copa del Mundo.

Los máximos asistentes en un solo Mundial

Michael Olise (Francia) - 7 asistencias

Pelé (Brasil) - 6 asistencias

Thomas Hässler (Alemania) - 5 asistencias

Pierre Littbarski (Alemania) - 5 asistencias