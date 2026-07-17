¡Oficial! Cruz Azul define su casa y jugará el Apertura 2026 en el Estadio Banorte

La escuadra de Cruz Azul informó a la Liga MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte como sede oficial de sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026.

La institución celeste notificó que solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para modificar la sede de sus encuentros, tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el actual torneo como en el Estadio La Corregidora para la próxima jornada.

Liga MX avala el cambio de sede de Cruz Azul

Después de revisar la solicitud y confirmar que se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento, la Liga BBVA MX autorizó que Cruz Azul dispute sus partidos como local en el Estadio Banorte, recinto que quedó registrado oficialmente como su nueva sede.

De esta manera, La Máquina podrá jugar en su nuevo estadio a partir de la Jornada 2 del Apertura 2026.

La Máquina deja atrás la incertidumbre sobre su localía

Con esta resolución, Cruz Azul pone fin a las dudas sobre dónde disputaría sus encuentros como local durante el torneo. El equipo cementero ya cuenta con una sede definida para afrontar la competencia y preparar su camino en el Apertura 2026.

La decisión representa un nuevo capítulo para la institución, que busca consolidar una nueva etapa con el respaldo de su afición y un inmueble establecido para sus partidos en casa.