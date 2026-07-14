Liga MX manda al Cruz Azul a Querétaro; Estadio Ciudad de los Deportes no está en condiciones  

El Cruz Azul no podrá jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes en el arranque del torneo Apertura 2026. La solicitud que envió La Máquina para celebrar su localía del Torneo Apertura 2026 en el inmueble de la colonia Nochebuena no fue aprobaba por la Liga MX.

La Liga MX, mediante un comunicado, explicó que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes no cumple con las condiciones que se exigen en Primera División.

"Como parte del proceso de autorización, se realizó una inspección al terreno de juego, la cual determinó que actualmente no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral".

El Cruz Azul solicitó un cambio de sede, una vez que entró en conflicto con la administración del Estadio Banorte (Controladora Deportiva Águilas-Grupo Ollamani).

Desde la entidad cementera acusan que Alexandre Costa, director general del Estadio Banorte, cambió todos los términos del arrendamiento.

Sin embargo, desde que La Máquina buscó cambiar la sede al Estadio Ciudad de los Deportes, los reportes en diversos medios de comunicación han sido sobre las malas condiciones del campo.

La Corregidora, plan emergente

Ante la negativa de la Liga MX por no cumplirse con los parámetros, se designó al Estadio La Corregidora, en Querétaro, como escenario para recibir al Puebla en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026 (21 de julio, a las 19:00 horas).

"Con fundamento en los artículos 3 del Apéndice V y 13.3 del Reglamento de Competencia. Además del artículo 1 del Protocolo de Mantenimiento de Canchas de Futbol, la LIGA BBVA MX, una vez revisada la documentación correspondiente, autoriza el cambio de sede para el partido de la Jornada 2 entre el Club Cruz Azul y el Club Puebla, el cual se disputará en el Estadio Corregidora, en Querétaro", describe el aviso de la liga.

De igual manera, la Liga Mx reiteró que seguirá al pendiente de los trabajos sobre la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, para dar luz verde al retorno del Cruz Azul a su antigua casa.

Al momento y con la eventual llegada del Cruz Azul, queda en el aire la continuidad de las Águilas del América Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes.