Jorge Campos y Vozinha protagonizan el intercambio de playeras más emotivo del Mundial 2026

No todos los momentos inolvidables del Mundial 2026 ocurrieron dentro de la cancha. Uno de los episodios más emotivos del torneo tuvo como protagonistas a Jorge Campos y Vozinha, quienes protagonizaron un especial intercambio de playeras que conquistó a los aficionados alrededor del mundo.

El legendario exportero mexicano entregó una de sus icónicas camisetas multicolor al guardameta de Cabo Verde, mientras que Vozinha correspondió con la playera que utilizó durante la Copa del Mundo, en un gesto que reflejó la admiración mutua entre dos arqueros reconocidos por su carisma, personalidad y entrega.

Vozinha, una de las grandes historias del Mundial 2026

A sus 40 años, Vozinha se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial gracias a sus destacadas actuaciones con la Selección de Cabo Verde. Sus atajadas fueron fundamentales para el histórico desempeño de su equipo, ganándose el reconocimiento de aficionados, compañeros y rivales.

Además de su rendimiento bajo los tres palos, el arquero africano destacó por su humildad y liderazgo, cualidades que lo convirtieron en uno de los futbolistas más queridos del torneo.

Jorge Campos reconoció el nivel del arquero caboverdiano

Tras el intercambio de camisetas, Jorge Campos elogió el desempeño de Vozinha durante la Copa del Mundo y destacó su personalidad, liderazgo y el impacto que tuvo con la selección africana.

Por su parte, el experimentado guardameta agradeció el gesto del histórico exportero mexicano y aseguró que recibir una playera de una leyenda del futbol mundial representa uno de los recuerdos más especiales de toda su carrera.

El gesto que conquistó las redes sociales

Las imágenes del intercambio entre Jorge Campos y Vozinha no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el respeto y compañerismo mostrado por ambos guardametas.

Más allá de los resultados deportivos, el emotivo encuentro dejó una de las postales más entrañables del Mundial 2026, demostrando que el futbol también se construye con gestos que trascienden generaciones, culturas y fronteras.