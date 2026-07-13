Liga MX: ¿Dónde ver los partidos del Apertura 2026?
El Apertura 2026 de la Liga MX podrá sintonizarse a través de 2 canales de TV Abierta, 2 de TV de paga y 4 de streaming; conoce por dónde va tu equipo
El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará este jueves 16 de julio y TUDN, TV Azteca, ESPN, Fox, VIX y Prime video serán los sitios en donde podrás seguir a tu equipo durante el siguiente semestre del futbol mexicano, mismo en el que Cruz Azul intentará revalidar su corona y llegar a 11 títulos.
Tras la actividad en el Mundial 2026, donde la Selección Mexicana terminó eliminada en los Octavos de Final luego de caer 3-2 frente a Inglaterra, la Liga MX reanudará su actividad en un semestre que contará con diversas pausas debido a la Leagues Cup 2026 y a las Fechas FIFA en donde el Tri regresará a la actividad.
El Apertura 2026 de la Liga MX podrá verse a través de:
- 2 canales de TV de paga / TUDN y ESPN.
- 2 canales de TV Abierta / Televisa y TV Azteca.
- 4 plataformas de streaming / Prime video, Fox, Vix y Disney+.
¿Dónde ver los partidos de la Liga MX?
Estos son cada uno de los 18 equipos que participarán en el Apertura 2026 de la Liga MX y los canales por los cuales serán transmitidos sus partidos que disputen como local:
América / TUDN.
Atlante / TV Azteca.
Atlas / TUDN.
Atlético San Luis / ESPN, Vix y Disney+.
Cruz Azul / TUDN.
FC Juárez / TV Azteca y Fox.
Chivas / en exclusiva a través de Prime video.
León / Fox.
Monterrey / TUDN.
Necaxa / TV Azteca y FOX.
Pachuca / FOX.
Puebla / TV Azteca y FOX.
Pumas / TUDN.
Querétaro / FOX.
Santos / Televisa, ESPN y Disney+.
Tigres / TV Azteca y FOX.
Tijuana / Fox.
Toluca / Televisa, TV Azteca y Fox.
* Cada uno de los equipos que serán transmitidos por TUDN contarán con la posibilidad de ir por TV Abierta y/o TUDN o en exclusiva a través de Vix Premium.
BFG