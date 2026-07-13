Liga MX: ¿Dónde ver los partidos del Apertura 2026?

El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará este jueves 16 de julio y TUDN, TV Azteca, ESPN, Fox, VIX y Prime video serán los sitios en donde podrás seguir a tu equipo durante el siguiente semestre del futbol mexicano, mismo en el que Cruz Azul intentará revalidar su corona y llegar a 11 títulos.

Tras la actividad en el Mundial 2026, donde la Selección Mexicana terminó eliminada en los Octavos de Final luego de caer 3-2 frente a Inglaterra, la Liga MX reanudará su actividad en un semestre que contará con diversas pausas debido a la Leagues Cup 2026 y a las Fechas FIFA en donde el Tri regresará a la actividad.

El Apertura 2026 de la Liga MX podrá verse a través de:

- 2 canales de TV de paga / TUDN y ESPN.

- 2 canales de TV Abierta / Televisa y TV Azteca.

- 4 plataformas de streaming / Prime video, Fox, Vix y Disney+.

Aereus 40 Pro III es el nuevo balón de la Liga MX para el Apertura 2026. Daniel Arriaga/Liga MX

¿Dónde ver los partidos de la Liga MX?

Estos son cada uno de los 18 equipos que participarán en el Apertura 2026 de la Liga MX y los canales por los cuales serán transmitidos sus partidos que disputen como local:

América / TUDN.

Atlante / TV Azteca.

Atlas / TUDN.

Atlético San Luis / ESPN, Vix y Disney+.

Cruz Azul / TUDN.

FC Juárez / TV Azteca y Fox.

Chivas / en exclusiva a través de Prime video.

León / Fox.

Monterrey / TUDN.

Necaxa / TV Azteca y FOX.

Pachuca / FOX.

Puebla / TV Azteca y FOX.

Pumas / TUDN.

Querétaro / FOX.

Santos / Televisa, ESPN y Disney+.

Tigres / TV Azteca y FOX.

Tijuana / Fox.

Toluca / Televisa, TV Azteca y Fox.

* Cada uno de los equipos que serán transmitidos por TUDN contarán con la posibilidad de ir por TV Abierta y/o TUDN o en exclusiva a través de Vix Premium.

El Apertura 2026 de la Liga MX se disputará a partir del jueves 16 de julio. Mexsport

BFG