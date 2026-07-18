Inglaterra iguala un récord histórico con el 4-0 sobre Francia antes del descanso

La Selección de Inglaterra protagonizó uno de los primeros tiempos más contundentes en la historia de la Copa del Mundo al marcharse al descanso con una ventaja de 4-0 sobre Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

El resultado no solo dejó contra las cuerdas al conjunto francés en el último encuentro del ciclo de Didier Deschamps como seleccionador, sino que también colocó este marcador entre las mayores goleadas registradas en los primeros 45 minutos de un partido mundialista.

Desde el inicio del encuentro, Inglaterra impuso condiciones. Declan Rice abrió el marcador apenas al minuto 3 y Ezri Konsa amplió la diferencia al 16. Antes del descanso, Bukayo Saka firmó un doblete para establecer el 4-0 con el que ambos equipos se fueron al vestidor.

Doblete de Bukayo Saka en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. REUTERS

El 4-0 de Inglaterra entra al ranking histórico de los Mundiales

Con esa ventaja parcial, Inglaterra igualó el tercer mayor margen de diferencia registrado al medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo.

Por delante únicamente aparecen cuatro casos:

Yugoslavia 6-0 Zaire (Alemania 1974)

Haití 0-5 Polonia (Alemania 1974)

Brasil 0-5 Alemania (Brasil 2014)

Inglaterra 5-0 Panamá (Rusia 2018)

El 4-0 parcial entre Inglaterra y Francia comparte lugar con otros marcadores históricos registrados durante los primeros 45 minutos de distintos Mundiales:

Uruguay 4-0 Rumania (Uruguay 1930)

Hungría 4-0 Indias Orientales Neerlandesas (Francia 1938)

Suecia 4-0 Cuba (Francia 1938)

Uruguay 4-0 Bolivia (Brasil 1950)

Brasil 4-0 México (Suecia 1954)

Hungría 4-0 República de Corea (Suecia 1954)

Turquía 4-0 República de Corea (Suecia 1954)

Austria 4-0 Checoslovaquia (Suecia 1954)

Hungría 4-0 Bulgaria (Chile 1962)

Alemania Federal 4-0 México (Argentina 1978)

Suecia 4-0 Bulgaria (Estados Unidos 1994)

Alemania 4-0 Arabia Saudita (Corea-Japón 2002)

Brasil 4-0 República de Corea (Qatar 2022)

Inglaterra 4-0 Francia (2026)

Inglaterra fue muy superior a Francia en medio tiempo. Reuters

Los Mundiales mantienen la tendencia desde Brasil 2014

La goleada parcial de Inglaterra también prolongó una tendencia que se ha repetido en las últimas Copas del Mundo.

En Brasil 2014, Alemania llegó al descanso con una ventaja de 5-0 sobre el anfitrión en la semifinal que terminó 7-1. Cuatro años después, Inglaterra firmó un 5-0 sobre Panamá durante la primera mitad en Rusia 2018.

En Qatar 2022, Brasil se unió a esa lista al irse al descanso con un 4-0 frente a la República de Corea en los octavos de final.

Ahora, la Copa del Mundo de 2026 también suma un partido a ese registro histórico con el 4-0 parcial de Inglaterra sobre Francia, resultado que ya ocupa un lugar entre los primeros tiempos con mayor diferencia en la historia del torneo.