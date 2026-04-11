Cruz Azul ya tendría a su portero titular para enfrentar al América

Cruz Azul se enfrentará al América este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Banorte durante la Jornada 14 del Clausura 2026, Clásico Joven para el que Nicolás Larcamón ya habría elegido a su portero titular entre Kevin Mier y Andrés Gudiño.

En busca de dar un golpe de autoridad tras su derrota contra LAFC en Concachampions, La Máquina tratará de ganar luego de 5 partidos oficiales, ya que no conocen el triunfo desde el 10 de marzo, día en el que impusieron condiciones ante Monterrey en el Gigante de Acero.

Nicolás Larcamón rota a Kevin Mier y Andrés Gudiño en Liga MX y Concachampions. Mexsport

Tras superar su lesión, Kevin Mier volvió a las canchas y mayor parte de la afición consideró que sería el titular indiscutible para el estratega sudamericano, sin embargo, Larcamón se decidió por las rotaciones con Andrés Gudiño.

Durante sus últimos compromisos, Cruz Azul cayó y se rezagó en la carrera por el liderato de la Liga MX, mientras que en Concachampions fue goleado en Estados Unidos y cuenta con una eliminatoria cuesta arriba en busca del boleto hacia las Semifinales del certamen en el que defiende su corona.

Estos han sido los porteros de Cruz Azul desde el regreso del arquero colombiano a la Liga MX:

Vs Mazatlán / Kevin Mier.

Vs Pachuca / Andrés Gudiño.

Vs LAFC / Kevin Mier.

Andrés Gudiño le gana la partida a Kevin Mier

Para enfrentar al América en la reinauguración -a nivel de clubes- del Estadio Banorte, Andrés Gudiño estaría siendo el portero titular elegido por Nicolás Larcamón, duelo que será de vital importancia para mantenerse en el segundo peldaño de la tabla de posiciones en la Liga MX y fortalecerse de cara al compromiso de vuelta ante LAFC.

El Clásico Joven ante América se disputará este sábado 11 de abril, duelo que se disputará en punto de las 21:05 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, desde la cancha del Estadio Banorte.

BFG