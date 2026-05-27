Espectacular anuncio de la lista de 26 jugadores de Países Bajos para el Mundial

Continúan las presentaciones cinematográficas de las listas de las selecciones nacionales para el Mundial. En esta ocasión, Países Bajos difundió a sus 26 convocados con un video en el que advierte que se avecina una invasión naranja.

En el material, se destaca la pasión que tienen los aficionados “como si estuvieran poseídos u obsesionados”. Al pasar los Mundiales, los seguidores tienen la misma filosofía. “Bailando, cantando, izquierda, derecha, todo es naranja”.

En la lista de 26 jugadores de Países Bajos, figura Memphis Depay, máximo goleador de la selección (55), así como la convocatoria del defensor Jurrien Timber, a pesar de las dudas sobre su estado físico.

Memphis Depay sólo ha disputado dos partidos como suplente con el Corinthians en los últimos dos meses, luego de tener lesiones en el muslo y pantorrilla.

Justin Kluivert también fue convocado después de haberse sometido a una operación de rodilla en enero y disputado dos partidos como suplente con el Bournemouth desde que completó su rehabilitación.

A su vez, también podría haber debuts con la selección de Países Bajos. Crysencio Summerville, del West Ham United, y el arquero del Sunderland Robin Roefs, no han disputado un partido.

La ausencia más notoria es la del central Stefan de Vrij, luego de la lesión en el muslo que sufrió en el último partido de la temporada de la Serie A, del Inter de Milán en Bolonia.

LOS 26 VONCOCADOS POR PAÍSES BAJOS PARA EL MUNDIAL:

- Porteros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

- Defensas: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

- Medios: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

- Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax de Ámsterdam).

LOS PARTIDOS DE PAÍSES BAJOS EN EL MUNDIAL 2026: