Tras una racha de 15 encuentros invicto, Cruz Azul lleva cuatro partidos sin victoria

Algo falla en Cruz Azul, que sigue como uno de los principales contendientes en el Torneo Clausura 2026, pero que en la Concachampions cayó derrotado de manera despiadada por marcados de 3-0 ante los Ángeles FC. Junto con las Chivas, La Máquina es la escuadra más regular de la Liga MX, esto a pesar de su reciente derrota por 2-1 ante el Pachuca, en la Jornada 13, pero en el californiano BMO Stadium no metió ni las manos.

La Máquina se mantiene en el segundo puesto de la tabla general, demostrando una consistencia que le ha valido ser líder, pero ante el LAFC sencillamente se apagó y sólo un duelo de vuelta que roce la perfección la semana que entra en el Estadio Cuauhtémoc le permitirá lavar su honor.

El caso es que Cruz Azul perdió en su más reciente juego del Clausura contra los Tuzos, resultado negativo que no obtenía en el certamen local desde la fecha 1, ante el Léon (por 2-1). Desde entonces el equipo cementero adquirió buena pegada que se topo con un empate 2-2 ante los Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, su casa por un semestre, seguida de una nueva igualada contra el Mazatlán, de visita en el puerto sinaloense.

La Máquina hizo un papelón ante el LAFC. Mexsport

Así, tras una importante racha de 15 encuentros sin conocer la derrota, entre Liga MX y Concachampions, Cruz Azul ahora acumula cuatro partidos sin ganar entre ambos torneos, con los referidos descalabros al hilo contra el Pachuca y el LAFC. La victoria más reciente del equipo celeste fue de 3-0 contra el Atlético de San Luis, en la Jornada 10 del campeonato mexicano, el 7 de marzo pasado.

Como sea, Cruz Azul compartirá la localía en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con el América y el Atlante, un escenario que aparentemente le caerá muy bien para afrontar sus futuras competencias.