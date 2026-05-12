Cruz Azul será campeón del Clausura 2026, afirman estadísticas

Cruz Azul es amplio favorito para ser campeón del Clausura 2026 en la Liga MX, ganándole la partida a Pumas, Pachuca y Chivas, quienes se volverían a quedar con la ilusión de sumar un nuevo título a sus vitrinas; el nuevo monarca del futbol mexicano se conocerá el domingo 24 de mayo.

De acuerdo a la información compartida por Statiskicks, La Máquina de Joel Huiqui terminaría alzando el título para llegar a 10 cetros y confirmando su sitio como el cuarto equipo más ganador desde la profesionalización del futbol en el país.

Joel Huiqui asumió la responsabilidad en el banquillo de Cruz Azul Mexsport

Estos son los factores considerados para determinar a Cruz Azul como máximo favorito para ser campeón del Clausura 2026: enfrentamientos directos recientes, forma de juego, rendimiento ofensivo, defensivo y ponderación como local y visitante.

Cruz Azul: 58.78%

La Máquina terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones en el Clausura 2026 y en Cuartos de Final logró imponerse cómodamente al Atlas, consiguiendo su sitio entre los 4 mejores del campeonato, quedando emparejado con Chivas para disputar el boleto a la Final del certamen.

El partido de ida de las Semifinales lo disputarán desde la cancha del Estadio Banorte, mientras que la vuelta la protagonizarán ante el Rebaño en el Estadio Jalisco.

* En la Final, sería local en la vuelta si su rival es Pachuca.

Pumas: 18.07%

La agonía acompaña a Pumas y Efraín Juárez en este Clausura 2026 de Liga MX, quedando como líder general en el ocaso de la Jornada 17 y aprovechando su posición en la tabla ante América para eliminarlos y conseguir su sitio en las Semifinales del certamen.

En la antesala de la Final, los universitarios visitarán el Estadio Hidalgo para abrir la eliminatoria ante los Tuzos, mientras que el domingo 17 de mayo definirán la serie ante los de la Bella Airosa en la capital del país.

* De avanzar a la Final, será local el domingo 24 de mayo ante Cruz Azul o Chivas.

Pachuca: 15.52%

Los Tuzos de Esteban Solari terminaron en el cuarto sitio de la clasificación, enfrentándose a Toluca en los Cuartos de Final y eliminando al bicampeón de la contienda por el título, sin embargo, sus posibilidades de hacerse con la corona son escasas de acuerdo a la página de estadísticas citada.

En Semifinales se medirán ante Pumas, eliminatoria que abrirán como locales y cerrarán en el feudo Auriazul con la obligación de ganar en el global, ya que el empate los eliminaría.

* No cuenta con posibilidades de recibir la Final de Vuelta en el Estadio Hidalgo.

Chivas: 7.63%

Finalmente, sin sus seleccionados, el Rebaño es el conjunto menos beneficiado por las estadísticas de cara a la parte más importante del Clausura 2026. El conjunto de Gabriel Milito tendrá la dura prueba de medirse a Cruz Azul en unas Semifinales que alcanzaron de auténtico alarido con dos goles sobre la hora ante Tigres.

La posición en la tabla general seguirá beneficiando a los tapatíos, quienes únicamente necesitan del empate global para obtener su sitio en una Final más del futbol mexicano.

* De avanzar a la Final, el Estadio Jalisco acompañaría a los Rojiblancos como locales. Ya sea ante Pumas (ida) o Pachuca (vuelta).

BFG