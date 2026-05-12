Sinner domina el derbi italiano y sigue firme en el Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner sigue confirmando su dominio en el circuito al imponerse con autoridad en el derbi italiano ante Andrea Pellegrino durante el Masters 1000 de Roma. El número uno del mundo resolvió el encuentro en dos sets, 6-2 y 6-3, mostrando solidez desde el inicio y un control absoluto del ritmo del partido para avanzar a los cuartos de final.

El tenista italiano impuso condiciones desde el fondo de la pista con un juego consistente y una alta efectividad con el servicio, lo que dejó sin respuestas a Pellegrino. Sinner logró quiebres clave en ambos sets y manejó con autoridad los momentos decisivos, confirmando su etiqueta de principal favorito en la arcilla romana.

Este triunfo en Roma extiende el gran momento de Sinner en el circuito, donde continúa acumulando victorias en torneos de categoría Masters 1000. Su nivel actual lo mantiene firme en la pelea por seguir ampliando su palmarés, con el objetivo de conquistar el único gran título de esta categoría que aún no ha conseguido en su carrera.

Con esta victoria, Sinner avanza con confianza a la siguiente ronda del torneo, donde buscará seguir consolidando su dominio en el circuito. Su rendimiento reciente refuerza su estatus como una de las grandes figuras del tenis mundial y uno de los jugadores más consistentes de la temporada.