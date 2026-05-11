Cruz Azul aumenta 150% el precio de sus boletos para Semifinal contra Chivas
Cruz Azul recibirá a Chivas este miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte, duelo para el que aumentaron en 150% el precio de los boletos
Cruz Azul recibirá a Chivas este miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte para protagonizar las Semifinales de ida correspondientes al Clausura 2026 de Liga MX, duelo para el que La Máquina aumentó en 150% el precio de los boletos para algunas de las secciones del Coloso de Santa Úrsula.
Luego de conseguir su boleto frente al Atlas en los Cuartos de Final, Cruz Azul se instaló entre los 4 mejores del campeonato, donde se medirá a un conjunto del Rebaño Sagrado que logró su pase debido a la posición en la tabla ante Tigres.
Respecto al partido de los Cuartos de Final ante Atlas, donde se jugaba la vuelta, Cruz Azul aumentó hasta un 150% el precio de los boletos para el compromiso de ida ante el Rebaño, compromiso que representará el último del Estadio Banorte previo a que la Selección Mexicana debute en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio.
Esta es la comparativa de precios que impuso Cruz Azul para sus partidos de Liguilla correspondientes al Clausura 2026 de Liga MX:
Alto Norte / $200 Vs Atlas - $500 ante Chivas.
Alto Lateral / $250 - $600
Alto Sur / $250 - $600
300 preferente / $350 - $750
300 cabecera / $350 - $750
300 lateral / $400 - $850
100 cabecera / $450 - $950
100 plus norte / $600 - $1,250
100 plus sur / $600 - $1,250
200 platea / $900 - $1,800
Palcos club / $1,620 - $3,250
El juego de vuelta se disputará en la cancha del Estadio Jalisco, ya que Chivas debe abandonar el Akron para entregar el recinto a FIFA para que el órgano rector del futbol apuntale el recinto de cara a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.
BFG