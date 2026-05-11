Cruz Azul aumenta 150% el precio de sus boletos para Semifinal contra Chivas

Cruz Azul recibirá a Chivas este miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte para protagonizar las Semifinales de ida correspondientes al Clausura 2026 de Liga MX, duelo para el que La Máquina aumentó en 150% el precio de los boletos para algunas de las secciones del Coloso de Santa Úrsula.

Luego de conseguir su boleto frente al Atlas en los Cuartos de Final, Cruz Azul se instaló entre los 4 mejores del campeonato, donde se medirá a un conjunto del Rebaño Sagrado que logró su pase debido a la posición en la tabla ante Tigres.

Cruz Azul protagonizará el último partido del Estadio Banorte previo al Mundial 2026. Mexsport

Respecto al partido de los Cuartos de Final ante Atlas, donde se jugaba la vuelta, Cruz Azul aumentó hasta un 150% el precio de los boletos para el compromiso de ida ante el Rebaño, compromiso que representará el último del Estadio Banorte previo a que la Selección Mexicana debute en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio.

Esta es la comparativa de precios que impuso Cruz Azul para sus partidos de Liguilla correspondientes al Clausura 2026 de Liga MX:

Alto Norte / $200 Vs Atlas - $500 ante Chivas.

Alto Lateral / $250 - $600

Alto Sur / $250 - $600

300 preferente / $350 - $750

300 cabecera / $350 - $750

300 lateral / $400 - $850

100 cabecera / $450 - $950

100 plus norte / $600 - $1,250

100 plus sur / $600 - $1,250

200 platea / $900 - $1,800

Palcos club / $1,620 - $3,250

El juego de vuelta se disputará en la cancha del Estadio Jalisco, ya que Chivas debe abandonar el Akron para entregar el recinto a FIFA para que el órgano rector del futbol apuntale el recinto de cara a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

BFG