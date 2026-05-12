Luis Suárez fuera del Mundial 2026: No forma parte de la prelista de Uruguay

Luis Suárez quedó fuera de la prelista preliminar de Selección de Uruguay rumbo al Mundial de 2026, una decisión tomada por Marcelo Bielsa que confirma la renovación generacional dentro del combinado celeste. Aunque el histórico delantero dejó abierta la posibilidad de regresar para disputar la Copa del Mundo, el estratega argentino decidió apostar por otros nombres en la nómina inicial de 55 futbolistas.

La ausencia del atacante del Inter Miami genera sorpresa debido a las recientes declaraciones del propio Suárez, quien aseguró que “jamás le diría que no” a Uruguay si la selección necesitaba de su experiencia para el torneo mundialista. Además, el goleador reconoció haberse arrepentido de algunas declaraciones pasadas sobre Bielsa y reiteró que seguía disponible para apoyar al equipo nacional.

La 'limpia' de Bielsa es total

Desde su llegada al banquillo uruguayo, Marcelo Bielsa ha impulsado una profunda transformación en la plantilla, dando prioridad a futbolistas jóvenes y relegando poco a poco a referentes históricos como Edinson Cavani y Fernando Muslera. Esta política de renovación ya había quedado reflejada en convocatorias anteriores y ahora parece consolidarse de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a no formar parte de la prelista, Luis Suárez continúa siendo una de las máximas leyendas en la historia del futbol uruguayo. El delantero anunció su retiro de la selección en septiembre de 2024 tras defender la camiseta celeste durante 17 años, periodo en el que se convirtió en el máximo goleador histórico del país y disputó cuatro Copas del Mundo.