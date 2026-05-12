Mbappé en Vanity Fair: "Los futbolistas no podemos callar ante el mundo"

A las puertas de la Copa del Mundo de 2026, Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y figura estelar del Real Madrid, dejó de lado el balón para hablar sobre la responsabilidad política y social de los deportistas de alto nivel que son seguidos por el mundo, esto durante una entrevista con la revista Vanity Fair.

Mbappé reflexionó en la entrevista sobre el desafío que representa para Francia buscar su tercera estrella en territorio norteamericano. El atacante reconoció que la presión es constante, especialmente tras haber rozado la gloria en Qatar donde perdieron ante Argentina en el último encuentro.

“Es difícil estar en una situación como la nuestra, en la que todo el mundo espera que hagamos milagros”, confesó a la publicación, aunque aclaró con realismo que “los milagros solo ocurren en el campo; no hace falta jugar el partido antes del partido”.

El futbolista como ciudadano comprometido

Uno de los puntos más destacados de la conversación con Vanity Fair fue el papel que los jugadores desempeñan fuera del terreno de juego. En un contexto donde el clima político global es cada vez más tenso, Mbappé fue tajante al rechazar la idea de que los deportistas deban mantenerse al margen de los problemas sociales.

“De verdad intentamos luchar contra esa idea de que un futbolista debe callarse y limitarse a jugar”, sentenció el goleador.

Las palabras de Mbappé llegan justo en el momento en que Hansi Flick ha señalado que habló con Lamine Yamal por haber agitado la bandera de Palestina en el desfile de celebración del Barcelona.

Para el jugador francés, el éxito económico y la fama no anulan el sentido de pertenencia a una nación: “Puedes ser futbolista, puedes ser una estrella internacional, pero, por encima de todo eso, eres un ciudadano. No estamos desconectados del mundo”.

Crítica y fama: El peso de ser "KM"

Mbappé también abordó la compleja relación que mantiene con la opinión pública francesa, conocida por su nivel de exigencia y severidad. Con un toque de ironía, el capitán galo señaló que la queja es parte del ADN de su país: “¡Somos franceses! A los franceses les encanta quejarse. Les encanta estar descontentos... nosotros lo criticamos todo”.

Finalmente, el "astro" admitió que vivir bajo el escrutinio permanente de los focos desde la adolescencia ha sido un proceso de aprendizaje forzado. Sobre la pérdida de su privacidad y el constante acoso actual al salir con la estrella Ester Expósito: “Tienes esa sensación de ya no pertenecer a ti mismo, sino a todo el mundo. Pero es una vida que elegimos. Me parece un poco desagradecido quejarse”.