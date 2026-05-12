"Somos la admiración del mundo": Florentino Pérez defiende a Real Madrid tras 'nadaplete'

Tras una década de ausencia frente a los micrófonos, Florentino Pérez dio la cara tras una temporada en la que Real Madrid no logró obtener títulos, recalcando que se mantendrá en el cargo y presumiendo cada uno de los títulos obtenidos por el conjunto blanco desde que está en el cargo.

En apenas su séptima conferencia de prensa en los 23 años que lleva al frente del Real Madrid, el presidente del conjunto blanco se presentó a la sala de prensa confirmando su permanencia en el cargo, sin embargo, convocó a elecciones presidenciales:

“No voy a dimitir. Trabajé desde el año 2000 para que los sueños del Real Madrid se cumplan, es por eso que convoco a elecciones (…) mi salud es perfecta, no tengo cáncer”.

En una nueva temporada en donde no lograron alzar un título de los disputados, Florentino Pérez trató de apagar el fuego y presumió cada uno de los títulos obtenidos en su gestión; aprovechó para lanzar un nuevo dardo sobre el ‘caso Negreira’:

Soy el primero en querer ganar todo. Conmigo como presidente hemos ganado 37 títulos en futbol y 29 en baloncesto (…) somos la admiración del mundo”.

Real Madrid terminó la tempoarada sin títulos en la temporada 2025-26. Reuters

Las preguntas sobre la posible llegada de José Mourinho, la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni y la presunta salida de Kylian Mbappé de la institución pasaron a segundo plano para el mandamás madridista, quien asegura que los socios son los verdaderos imponderables en la historia del conjunto más ganador del mundo.

Los últimos tres compromisos de la temporada para Real Madrid serán ante Real Oviedo (descendido), Sevilla y Athletic de Bilbao, donde únicamente está en juego terminar en el segundo sitio de LaLiga para confirmar su participación en la Supercopa de España 2027, donde también estarán presentes Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, ante quienes se enfrentarían en Semifinales.

BFG