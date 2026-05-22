Allan Saint-Maximin es campeón por primera vez tras 'caminar' en América 

Con Allan Saint-Maximin y Florian Thauvin de titulares, futbolistas que militaron en la Liga MX con América y Tigres, Lens conquistó su primera Copa de Francia luego de imponerse 3-1 a Niza; ambos pasaron con más pena que gloria en el futbol mexicano.

Este trofeo cierra a lo grande la mejor temporada del Racing Club de Lens, que se había clasificado para la Champions League al terminar segundo en la recién clausurada Ligue 1, donde plantó batalla casi hasta al final al todopoderoso Paris Saint-Germain en la lucha por el título nacional.

En la final, Florian Thauvin (minuto 25') y Odsonne Édouard (42') adelantaron al Lens, aunque el Niza pudo acortar al borde del descanso, por medio de Djibril Coulibaly (45+3), lo que dio emoción al partido hasta que el senegalés Abdallah Sima puso el 3-1 definitivo en el 78'.

En el 84', el Niza estuvo a punto de empatar, pero el intento del español Kevin Carlos se estrelló en el larguero; Saint-Maximin saió al 64' para ceder su sitio a Wesley Saïd.

Allan Saint-Maximin levanta su primer título como profesional, algo que bscaba hacer con América. AFP

Florian Thauvin comanda título de Lens

Thauvin dio además una asistencia, para el tanto de Édouard, y tuvo así un rol protagonista para confirmar su regreso feliz a su país, después de su paso por México (Tigres UANL, 2021-2023) e Italia (Udinese, 2023-2025).

Con esta Copa, en presencia del presidente del país, Emmanuel Macron, se reivindica además después de haber quedado fuera la semana pasada de la lista de Didier Deschamps para el Mundial de Norteamérica, ocho años después de haber formado parte del plantel de los Bleus que se coronó en Rusia 2018.

Eso es algo histórico, extraordinario. Hemos hecho una temporada impresionante y todos estamos feliz por haber hecho historia para este club", celebró Thauvin en declaraciones a la televisión France 2.

Lens sucede en el palmarés de la "Coupe" al PSG, el club que tiene más títulos en este torneo (16) y que se llevó los dos últimos (2024 y 2025).

En esta temporada, el Paris Saint-Germain quedó eliminado a las primeras de cambio, cayendo en dieciseisavos de final ante su vecino Paris FC, lo que dejó la competición muy abierta y con un aliciente extra para equipos menos acostumbrados a festejar títulos.

Para el Lens, este éxito permite superar las tres ocasiones en las que fue subcampeón de Copa (1948, 1975, 1998).

BFG