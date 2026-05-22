¡Cuelga los botines! El histórico Lukas Podolski anuncia su retiro oficial del futbol

El delantero alemán Lukas Podolski anunció su retiro del futbol profesional a los 40 años, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas en la que se consolidó como una de las figuras más queridas del futbol europeo y campeón del mundo con Alemania en 2014.

El atacante comunicó su decisión a través de redes sociales, cerrando su trayectoria tras su última etapa con el Górnik Zabrze de Polonia, club con el que vivió sus últimos momentos como futbolista activo.

De Colonia al mundo: una carrera marcada por goles y grandes clubes

Formado en las fuerzas básicas del 1. FC Köln, Podolski debutó en 2003 y rápidamente llamó la atención por su potente zurda y su capacidad goleadora.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de algunos de los clubes más importantes de Europa:

Bayern Múnich

Arsenal

Inter de Milán

Galatasaray

En todos ellos dejó huella por su calidad, carisma y capacidad ofensiva, convirtiéndose en un jugador constante en la élite del futbol internacional.

Campeón del mundo con Alemania y más de 100 partidos internacionales

Con la selección alemana, Podolski disputó más de 100 partidos internacionales y fue pieza clave del equipo que conquistó la Copa del Mundo de Brasil 2014, uno de los momentos más importantes de su carrera.

Su conexión con la afición alemana lo convirtió en un referente generacional dentro del futbol de su país.

Su última etapa en Polonia y un cierre emotivo en el Górnik Zabrze

En el tramo final de su carrera, Podolski regresó a Polonia para jugar con el Górnik Zabrze, donde no solo aportó dentro del campo, sino también fuera de él, involucrándose incluso en la gestión del club.

Podolski conquistó a sus 40 años la Copa de Polonia con el Górnik Zabrze Górnik Zabrze

Con el equipo polaco logró uno de sus últimos títulos al conquistar la Copa de Polonia, en un cierre cargado de simbolismo y emotividad para su carrera.

El retiro de Podolski deja atrás una trayectoria marcada por goles, títulos y una conexión especial con los aficionados en cada país donde jugó.

Más allá de los números, el alemán será recordado por su personalidad cercana, su liderazgo y su impacto dentro y fuera del terreno de juego.