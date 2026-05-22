FIFA castiga a la Selección Mexicana en Puebla por grito discriminatorio 

Horas previas al amistoso contra la Selección de Ghana, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue notificada por la FIFA de una sanción que repercute directamente con el aforo del Estadio Cuauhtémoc (Puebla).

La Comisión Disciplinaria de la FIFA dictaminó la “imposición de una sanción consistente en el cierre parcial de aforo” por aficionados mexicanos que incurrieron en el grito discriminatorio durante los juegos amistosos ante Ecuador y Paraguay.

El Estadio Akron recibió el partido entre México y Ecuador. Mexsport

El 14 de octubre pasado, la Selección Mexicana empató 1-1 con Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que el 18 de noviembre el choque con los paraguayos terminó con derrota 1-2, en San Antonio Texas. En ambos el público desquitó su enojo con el polémico grito “¡ehhh, puto!” en las jugadas de despeje de los guardametas rivales.

El sector que no estará disponible al público se encuentra detrás de una de las porterías. Encima se colocó una manta con la leyenda de la nueva campaña de la FMF para erradicar el polémico grito y demás expresiones discriminatorias: “La Ola sí, el Grito no”.

La FMF reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente”, añadió la FMF en su comunicado.

El boletaje vendido para el cotejo entre México y Ghana apenas rebasa el 75 por cierto de la capacidad del Estadio Cuauhtémoc, por lo que el cierre parcial de tribuna no afecta a aficionados con boleto.

Respecto a la nueva campaña de “la Ola sí, el Grito no”, la FMF la implementará en dos fases, incluso durante fechas del Mundial, con leyendas de la Selección Mexicana en diversos espacios publicitarios, con mensajes contra la discriminación; estos actos le han costado a la FMF más de 12 millones de pesos.