Joel Huiqui busca "saldar cuentas" tras perder 5 finales con Cruz Azul

Luego de 5 finales perdidas como futbolista de Cruz Azul, este Clausura 2026, Joel Huiqui buscará sumar su primer título con La Máquina en cuanto se enfrente a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de mayo.

Tomando las riendas del conjunto cementero luego de la destitución de Nicolás Larcamón, Joel Huiqui suma 4 triunfos y 1 empate, superando al Atlas en los Cuartos de Final y a Chivas en Semifinales, consiguiendo su boleto a la Final ante Pumas y soñando con llevar la décima corona a las vitrinas del conjunto de La Noria.

Previo a la Final del CLausura 2026, Joel Huiqui se mantiene invicto como técnico de Cruz Azul. Mexsport

Tras las palabas del Ingeniero Velázquez, Joel Huiqui no escondió su deseo por mantenerse en el banquillo de Cruz Azul para el siguiente semestre, sin embargo, fue contundente y puso los pies sobre la tierra pensando única y exclusivamente en la eliminatoria de 180 minutos ante Efraín Juárez y compañía:

“Sería un orgullo pertenecer al proyecto de Cruz Azul como Director Técnico el próximo torneo, pero lo importante es que el equipo sea campeón”.

En su paso por La Máquina, Joel Huiqui no logró levantar un título con los cementeros, por lo que la espinita intentará sacársela en el Estadio Olímpico Universitario, casa de la que corrieron a Cruz Azul en este inicio de semestre, por lo que el levantar el título en dicho recinto podría tener un sabor sumamente especial:

Tengo una deuda con la institución, perdí 5 finales y quiero saldar mi deuda el domingo”.

Las 5 finales perdidas de Joel Huiqui con Cruz Azul

Joel Huiqui suma un total de 5 subcampeonatos con Cruz Azul, 3 correspondientes a la Liga MX y dos más de Concachampions. Estos son sus antecedentes en una Final defendiendo la playera del conjunto cementero:

Clausura 2008 / Santos 3-2 Cruz Azul - Liga MX.

Apertura 2008 / Toluca 2(7)-(6)2 Cruz Azul – Liga MX.

Concachampions 2008-09 / Atlante 2-0 Cruz Azul.

Apertura 2009 / Monterrey 6-4 Cruz Azul – Liga MX.

* Concachampions 2009-10 / Pachuca 2-2 Cruz Azul.

* Los Tuzos se coronaron por gol de visitante.

Joel Huiqui alcanzó una Final de Liga MX en tiempo récord como entrenador. Mexsport

BFG