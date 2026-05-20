Cruz Azul despidió a Larcamón por este motivo; Víctor Velázquez lo confirma

Cruz Azul ha alcanzado la Gran Final del Clausura 2026, un logro que ilusiona a toda su afición, sin embargo, el camino no ha fue sencillo. Hace unas semanas, el equipo atravesó un momento complicado marcado por una racha negativa de resultados que derivó en el despido de Nicolás Larcamón.

La directiva, encabezada por el presidente Víctor Velázquez, optó por un cambio drástico ante los malos resultados, incluyendo una serie de nueve partidos sin victoria, decisión que generó sorpresa y debate en el entorno de La Máquina.

Nicolás Larcamón dando indicaciones. Mexsport

¿Por qué despidieron a Nicolás Larcamón?

Durante una entrevista para TUDN, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, explicó los motivos detrás de la decisión de separar a Nicolás Larcamón del cargo.

Velázquez destacó que la prioridad del club siempre ha sido la competitividad, señalando que una racha prolongada sin triunfos ponía en riesgo los objetivos del equipo y sobre todo, ponía inconforme a la afición celeste.

Cuando tomas una decisión de este tipo, la consultas y sobre todo le haces mucho caso al sentimiento y a la afición, no estaba conforme, porque al final de cuentas traíamos un modelo de juego", declaró.

Indicó que la directiva evaluó el panorama completo, incluyendo el funcionamiento del equipo, y consideró necesario un ajuste para reactivar al plantel antes de los partidos decisivos.

Cuando lo comenzamos queríamos un equipo competitivo, que transmita a la afición y al ver que no se estaba cumpliendo, tomamos la decisión de hacer los cambios que se hicieron", afirmó.

El presidente de Cruz Azul enfatizó que no veía un buen rumbo en el proyecto con Larcamón al frente, por ello se tomó la decisión de cesarlo, sin embargo, le deseo lo mejor para él en el futuro.

Nicolás hizo un gran trabajo, simplemente hay veces que no te da, o no te acoplas a una institución... Le deseo que le vaya muy bien porque es una gran persona y un gran entrenador", finalizó.

Nicolás Larcamón en el Estadio Cuauhtémoc. Mexsport

Joel Huiqui guío a Cruz Azul a la Final

Con el despido de Larcamón, el ascenso de Joel Huiqui como entrenador interino generó una ola de emoción entre la afición de Cruz Azul. El exdefensor y figura del club, representaba un regreso a las raíces y un liderazgo fresco desde dentro.

Huiqui no solo estabilizó al equipo, sino que lo llevó a la Gran Final del Clausura 2026. En pocos partidos, inyectó confianza, orden y esa mística cementera que tanto identifica a la institución.

Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul Mexsport

Larcamón despedido, pero con futuro en Europa

Según el periodista César Luis Merlo, Nicolás Larcamón ya se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador del Sporting de Gijón, equipo de la Segunda División de España.

El estratega argentino buscaría una nueva oportunidad en el futbol europeo tras su salida de Cruz Azul. Esta posibilidad marca el cierre de una etapa en México donde dejó huella en Puebla, León y Necaxa.