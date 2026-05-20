Cruz Azul pidió cambio de árbitro y originó la polémica

La designación de los árbitros para la final entre Pumas y Cruz Azul generó una serie de polémicas, pero la que llamó más la atención fue que los dirigidos por Joel Huiqui no estuvieron de acuerdo y pidieron cambio de colegiado para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, duelo que se jugará el próximo domingo a las 19:00 horas.

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“Una polémica más en el tema de los árbitros, la designación para la gran final. La verdad que me parece increíble que no hayan designado a César Ramos, cuando tenemos al mejor árbitro que tenemos en el futbol mexicano y catalogado como los mejores del mundo y máxime que era un árbitro que estaba limpio para arbitrar la final. Ahora se le viene un problemón a la Comisión de Árbitros con la designación de Quintero para la final de vuelta, un árbitro que tuvo pifias en jornadas anteriores en contra de Cruz Azul, ahora se queja de esta designación con justa razón, me parece”, dijo el exárbitro Francisco Chacón en un video en redes sociales.

Daniel Quintero Huitrón será el árbitro para el partido final en el Olímpico Universitario Mexsport

Asimismo, el excolegiado recordó que la Comisión de Árbitros no tiene autonomía ni jerarquía, así como el hecho de haberle cambiado un árbitro a Pumas en la semifinal, “en el caso de Santander y ahora seguramente, con justa razón, lo hará el Cruz Azul y le cambiarán y harán el ridículo nuevamente en este cambio de Quintero”.

Para el partido entre Pumas y Cruz Azul, el árbitro central será Daniel Quintero Huitrón. El originario de Jalisco tiene gafete FIFA desde 2023 e hizo su debut en 2021.

Para Hugo Sánchez, si Cruz Azul logra que se cambie el árbitro, todos los equipos van a hacer lo mismo que hizo Pumas y lo que hizo Cruz Azul, “uno nunca sabe nada, pero siempre pasa lo mismo”.

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Por su parte, Javier Alarcón señaló que ni en las ligas rurales “se permite este forcejeo, este jaloneo, estas complacencias, estos favores y luego cómo defiendes las Comisiones”.

En semifinales, Pumas protestó la asignación de Luis Enrique Santander y después, Ismael Rosario fue quien tomó su lugar.

A su vez, Roberto Gómez Junco señaló: “Ya que decidieron que no va César Ramos, surge la protesta de Cruz Azul, qué van a hacer, qué le van a decir, a Pumas sí, a ti no, y le dicen que sí a Cruz Azul, ¿cómo va a funcionar la Liga MX cada jornada?