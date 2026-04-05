Luto en Cruz Azul: Fallece la madre de Víctor Velázquez, presidente del club

El futbol quedó en pausa en Cruz Azul. La institución celeste atraviesa horas de profundo pesar luego de que su presidente, Víctor Velázquez, compartiera el fallecimiento de su madre, Natalia Rangel Rodríguez.

A través de un mensaje sentido, el directivo se despidió resaltando la huella que marcó su vida.

“Con mucha tristeza hoy me despido de mi madre, Natalia Rangel, una mujer extraordinaria que me enseñó a luchar por mis ideales anteponiendo siempre el bienestar colectivo. Descanse en paz”, expresó.

La muestra de apoyo no tardó en llegar. Minutos más tarde, el club publicó una esquela en sus redes oficiales, sumándose a las condolencias y acompañando a su presidente en un momento que trasciende cualquier resultado dentro de la cancha.

Distintas voces del entorno del futbol también comenzaron a expresar su solidaridad, reflejando el respeto y la cercanía que Velázquez ha construido dentro del medio. En días donde la competencia suele marcar el ritmo, Cruz Azul se une desde lo humano para arropar a su presidente en una pérdida que deja huella más allá del deporte