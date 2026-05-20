Roland Garros 2026: Tenistas preparan boicot a medios por los premios

Jugadores de los circuitos de la ATP y la WTA han decidido pasar de las palabras a las acciones como protesta durante el torneo de Roland Garros 2026 que iniciará en unos días. Las acciones están dirigidas hacia la organización del evento y tienen como eje reclamar por el porcentaje de los ingresos que se destina a la bolsa de premios.

De acuerdo con la información difundida este miércoles por los diarios L'Equipe y The Guardian, el plan de los deportistas se divide en dos frentes dirigidos a los medios de comunicación. En la primera, los tenistas designados para participar en las conferencias de prensa de apertura, programadas para el viernes, abandonarán las salas de atención a medios 15 minutos después de haber iniciado las comparecencias.

En la segunda, los tenistas ya han rechazado las solicitudes de entrevistas para los medios asociados como las cadenas TNT Sports y Eurosport, quienes han pagado por los derechos de transmisión.

El origen de las protestas contra Roland Garros

El conflicto tiene su origen en las cifras comunicadas por la dirección del Abierto de Francia. El mes anterior, la organización notificó un aumento del 10 por ciento en el fondo de premios en comparación con el año anterior, estableciendo una bolsa de 72.1 millones de dólares para la edición de 2026.

Los representantes de los jugadores argumentan una disparidad en los porcentajes. El 4 de mayo, los líderes de las clasificaciones de la federación internacional de tenis, Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, junto a otros participantes, señalaron que la fracción de los ingresos asignada a los competidores presenta una disminución. Los datos de los atletas indican una caída del 15.5 por ciento registrado en el año 2024 a un 14.9 por ciento proyectado para el año 2026.

Jannik Sinner celebra su victoria en Roma 2026 REUTERS

El bloque de tenistas fundamenta la protesta en las estimaciones de recaudación. Los cálculos apuntan a que los ingresos del evento superarán la barrera de los 400 millones de euros durante el año en curso. Bajo este escenario, los jugadores exigen que la distribución de premios se incremente hasta alcanzar el 22 por ciento de las ganancias del torneo.

La solicitud del 22 por ciento tiene el propósito de homologar los tabuladores de pago de los torneos de Grand Slam con la estructura de pagos de los eventos de categoría 1000 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y de la Asociación Femenina de Tenis (WTA).