Cruz Azul se pone retro de cara a la final contra Pumas: ‘bellezas’

Cruz Azul no sólo ilusiona a sus aficionados con la posible conquista de la Décima corona en la Liga MX, sino además se puso retro de cara al duelo contra Pumas, final del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Joel Huiqui presentaron una línea deportiva que trajo buenos comentarios con sus seguidores.

“A un año de nuestro centenario, presentamos la primera entrega de la colección en colaboración con @colligan: Del Ayer para 100pre, un viaje a nuestra historia, nuestra identidad y esos recuerdos que permanecen grabados en nuestro corazón”, destacó el Cruz Azul en redes sociales.

La playera 1932 de Cruz Azul Foto tomada de https://tiendacruzazul.mx/

Dentro de la colección aparece una playera retro de color azul y cuello en “V” con contorno blanco.

“En 1964, Cruz Azul vivió uno de los momentos más decisivos de su historia. Bajo la dirección del técnico húngaro Jorge Marik, el equipo logró el ascenso a Primera División tras una goleada inolvidable: 7-1 frente al Zamora el 19 de enero y aseguró su ingreso a la élite del futbol mexicano.

El 6 de junio de 1964 marcó otro hito: Cruz Azul debuta oficialmente en Primera División, enfrentándose al Monterrey”, se lee en el estampado de la playera.

Asimismo, sacó una playera blanca de cuello “V” con contorno azul y cordón ajustable en referencia a los primeros equipos en1932.

Dentro de la colección, también aparece una sudadera de portero de manga larga en color vino, con detalles en azul y blanco en los brazos, inspirado en Miguel Marín.

Sudadera 1979 de Cruz Azul Foto tomada de https://tiendacruzazul.mx/

Los comentarios positivos de los aficionados se hicieron presentes de inmediato: “Hermosas”, “Bellezas”, “Chulada”, “Ojalá y así fueran los modelos para la siguiente temporada, pfff bellezas”, “La segunda está hermosa”, “Para 100pre”, entre otros.

PRECIOS DE LA COLECCCIÓN RETRO DE CRUZ AZUL:

- $2,099 – 1964 playera de futbol retro.

- $2,199 – 1970 Sudadera futbol retro.

- $2,099 – 1932 Playera futbol retro.

- $1,499 – 1979 sudadera futbol retro.

- $1,199 – 1979 pantalón futbol retro.