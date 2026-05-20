Mateo Chávez es un privilegiado de la Selección Mexicana 

Mateo Chávez vive el sueño de luchar por un lugar en el Mundial 2026. Pero también la de compartir vestidor con su mejor amigo del Guadalajara, Armando González, y por tener de respaldo el consejo de su padre, el exfutbolista Paulo César Chávez.

“Es algo que nunca mencionamos ni imaginamos hasta que estuvimos en Selección, me siento feliz por su presente (de Armando González), lo conozco desde los seis años, es lo que sientes cuando a un amigo le va bien, es un orgullo compartir con él, no tiene precio”, elogió el defensor de 22 años desde la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Sobre la guía de su padre ‘Tilón’ Chávez, el lateral izquierdo reconoció ser un privilegiado.

“Como cualquier padre e hijo, son pláticas normales, pero en cuestión anímica me pide valorar la posición en la que estoy, que soy un privilegiado de estar en mi situación; de lo futbolístico me deja ser, deja que me guíe el cuerpo técnico, que me toca disfrutar, valorar y que esta experiencia no se me olvidará”.

¿Quitarle la titularidad a Gallardo?

El mexicano que milita en el AZ Alkmaar de los Países Bajos también reconoció su lugar en el esquema y ante Jesús Gallardo, titular de la posición de lateral izquierdo. El hecho de jugar en Europa no le garantiza un puesto en la Selección Mexicana.

"Un vestidor muy unido, ahora que estoy lejos valoro estar en vestidor así, futbolísticamente una selección fuerte, experiencia d jugadores con mundiales y campeonatos y gente joven que viene con muchas ganas a sumar, buscamos hacer el mejor mundial de México, entregarnos y la gente esté orgullosa de nosotros.

"Principalmente decir que Jesús es gran jugador, mi meta es estar en lista final, a corto plazo ganarme lugar en once titular, ser partícipe , tengo buena conexión con algunos delanteros, aportar el cero atrás en estos torneos es importante recibir menos goles, es ir trascendiendo ronda tras ronda".

Solidario por lesiones en el Tricolor

En abril pasado, Mateo Chávez iluminó el camino en la Selección Mexicana al recuperarse de una lesión y retomar la actividad con el AZ Alkmaar. Aunque el temor a lesiones es latente en vísperas de Mundial, el defensor se mostró solidario pro aquellos que han causado baja.

"La duda está el once de junio que estemos en el Banorte cantando el himno, no todos estamos libres de lesiones, cosas de futbol, obviamente te entra esa angustia, querer estar sano para competir y que te vean, de mostrar tu trabajo. De los compañeros con lesiones, es desafortunado, porque es gente que aprecio, es triste que no tengan posibilidad de competir por un tema físico, tema que no se le desea a nadie, cosas que no gustaría que le haya pasado".