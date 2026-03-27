Cristiano vuelve a tocar balón: La imagen que amarga la reinauguración del Estadio Azteca

El futbol recibió este viernes la imagen que tanto esperaba, pero que en México se siente como un recordatorio de lo que pudo ser. Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de selecciones con 143 tantos, volvió a entrenar con balón tras superar la lesión en el tendón de la corva del muslo derecho que sufrió a finales de febrero.

El atacante portugués de 41 años realizó ejercicios individuales de alta intensidad. Las imágenes, acompañadas por el mensaje institucional "Día uno, mismo hambre", fueron reforzadas por el propio futbolista en sus plataformas digitales con la frase "on the ball", confirmando que el esférico vuelve a ser parte de su rutina diaria.

El "vuelo" que no fue: desolación en el Estadio Azteca

Sin embargo, la noticia del regreso de Ronaldo llega con un sabor amargo para la afición mexicana. La recuperación del capitán de Portugal se concretó apenas unas horas antes de la histórica reinauguración del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, programada para este sábado a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

La ausencia de Cristiano con el combinado luso para el amistoso en la capital mexicana provocó un sismo en el mercado secundario. Lo que hace semanas se perfilaba como el boleto más cotizado del año, ha sufrido una caída drástica en sus precios; las localidades en reventa, que alcanzaron cifras prohibitivas, se consiguen ahora prácticamente a su costo original ante la ausencia del astro.

A pesar de la desilusión en México, el entorno de la selección de Portugal celebra la evolución del delantero. Con 226 partido internacionales a cuestas, el objetivo de Ronaldo es llegar en plenitud física al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.