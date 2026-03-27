Metro extenderá servicio nocturno por partido México–Portugal en el Azteca

Para facilitar el regreso de los miles de aficionados que se darán cita este sábado en la zona de Santa Úrsula Coapa, con motivo del partido amistoso entre México y Portugal —que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora denominado Banorte—, el Metro de la Ciudad de México anunció la ampliación de su horario en tres de sus líneas principales.

La medida aplicará en las Líneas 1, 2 y 9, que operarán hasta la 1:00 de la madrugada del domingo 29 de marzo, media hora después de su último despacho habitual.

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Los últimos trenes partirán de sus respectivas terminales alrededor de las 00:30 horas, con el objetivo de atender la demanda extraordinaria que se prevé al término del encuentro.

El STC recordó que la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, permanece cerrada por trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.

Ante ello, el Metro hizo un llamado a los usuarios a respetar las indicaciones dentro de las instalaciones, evitar arrojar objetos a las vías y permitir el cierre adecuado de puertas para no entorpecer la operación.

El encuentro en el Azteca está programado para las 19:00 horas.

Trolebús y Tren Ligero con servicio especial

En tanto el servicio de Trolebús de la Ciudad de México también anunció que tendrá servicios especiales para los aficionados que busquen llegar al estadio Azteca.

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