Cristiano Ronaldo enciende el Mundial 2026 previo a su debut

Cristiano Ronaldo llegó a Estados Unidos para buscar el título mundial junto con Portugal y, previo a su debut en la justa mundialista, El Comandante compartió una publicación que rebasó rápidamente los 3 millones de likes; Gilberto Mora entre los enamorados por el 7 portugués.

Portugal es uno de los grandes candidatos y protagonistas del Mundial 2026, por lo que la figura de Cristiano Ronaldo que participará en su sexta Copa del Mundo tendrá cada uno de los reflectores durante la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En el posteo se pueden apreciar 3 fotografías en donde el portugués muestra el intenso calor que se vive en Estados Unidos durante el verano, por lo que se quedó únicamente en boxers.

Entre los likes con los que cuenta la publicación se encuentra el perfil de Gilberto Mora, la joven joya mexicana que recientemente hizo su debut y marcó su nombre entre la historia de los futbolistas más jovenes en tener actividad dentro de una justa mundialista; en poco menos de 2 horas, la publicación superó los 3 millones de ‘me gusta’.

* Una de las grandes marcas personales que Cristiano Ronaldo tiene por romper en el Mundial 2026 es anotar en un duelo de eliminación directa, mismo que no ha logrado convertir en las 5 ediciones disputadas anteriormente.

Partidos de Portugal en el Mundial 2026

El conjunto lusitano intentará arrancar con el pie derecho la Copa Mundial de la FIFA en una Fase de Grupos en la que son favoritos para apoderarse del liderato del sector K; estos son cada uno de los compromisos de Cristiano Ronaldo y compañía, quienes buscan su primer título mundial:

Portugal Vs Congo / miércoles 17 de junio, 11:00 horas - Houston.

Portugal Vs Uzbekistán / martes 23 de junio, 11:00 horas - Houston.

Portugal Vs Colombia / sábado 27 de junio, 17:30 horas - Miami.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG