Muertes por ébola en Congo, cerca de 200; hay más de 800 casos confirmados

El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha aumentado a 808, incluidas 192 muertes, según datos del Gobierno publicados ayer.

Esta cifra representa el número total de casos confirmados hasta el domingo, según un informe de situación que documentaba 26 nuevos casos y 11 nuevas muertes.

Han sido registrados nuevos casos en la provincia de Ituri, en las localidades de Mongbwalu, Bunia, Rwampara, Nyankunde, Komanda, Nizi, Damas y Nia-Nia.

Las autoridades sanitarias han alertado de dos nuevas zonas sanitarias afectadas: la aldea de Nia-Nia, en Ituri, y Mabalako, zona rural ubicada en Kivu del Norte, lo que supone que el número de áreas afectadas pasa de 29 a 31.

La expansión geográfica de la epidemia continúa”, advirtió el Ministerio de Salud, aseverando que se está desplegando una “respuesta inmediata” en esas nuevas zonas.

El pasado viernes, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) también alertó que el brote de ébola en la RDC “se está expandiendo”, tanto a nivel de número de datos como en cuanto al número de territorios en los cuales se han registrado contagios.

Respuesta ante la crisis por ébola no ha sido la adecuada: MSF

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó ayer de que la respuesta al brote de ébola declarado hace un mes en el noreste de República Democrática del Congo sigue sin ser acorde a la magnitud de la crisis.

“Un mes después, el brote de ébola está avanzando más rápido que los esfuerzos de respuesta”, dijo la coordinadora médica de MSF en RDC, Kate White, quien hizo hincapié en que “nadie conoce la verdadera magnitud del brote ni exactamente dónde se está propagando la enfermedad en la RDC”.

“Lo que sí sabemos es que la mayoría de los centros de tratamiento de Ituri están desbordados”, agregó.

La ONG manifestó que la inseguridad está dificultando el acceso a determinadas comunidades y, aun en las áreas más estables, los esfuerzos para detectar casos, realizar pruebas diagnósticas, y monitorizar la transmisión siguen siendo insuficientes.

Con información de Reuters y DPA.

*mcam