Cristiano Ronaldo responde con doblete y pone de líder al Al-Nassr

A los 41 años, en medio de la polémica reciente y con el ruido mediático girando a su alrededor, el astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a hacer lo único que verdaderamente silencia debates: goles. El ‘Comandante’ firmó un doblete en la goleada del Al-Nassr 4-0 sobre Al-Hazm, resultado que los coloca como líderes de la Liga Profesional Saudí y reafirman que su influencia sigue siendo determinante.

El segundo de la noche fue su gol número 20 en la temporada, una cifra que lo vuelve a meter de lleno en la pelea por el campeonato de goleo. Más temprano en la jornada, el inglés Ivan Toney había llegado a 22 tantos tras su triplete, mientras que el mexicano Julián Quiñones alcanzó 21 goles con otra exhibición ofensiva de tres anotaciones. Parecía que la carrera tomaba distancia, pero Ronaldo no se rezagó y volvió a reducir la brecha.

Los dos tantos también apretaron su propia cuenta regresiva histórica: ahora está a 36 goles de la marca de 1,000 en su carrera profesional. Una cifra que durante años pareció inalcanzable, pero que hoy luce como un objetivo tangible. Su disciplina, su preparación física y su obsesión competitiva lo mantienen en una élite que desafía el paso del tiempo.

El primer gol tuvo dramatismo y suspenso. Pase filtrado, control orientado dentro del área y zurdazo cruzado. El asistente levantó la bandera y el festejo quedó suspendido. Tras la revisión, el tanto fue validado. Desde el mediocampo, Ronaldo ejecutó su clásico salto sin la carrera habitual, una celebración más sobria, casi simbólica, como si supiera que el mensaje estaba en el marcador 4-0.

El segundo fue una calca del primero: ruptura al espacio, pase preciso y definición implacable. Esta vez no hubo fuera de lugar que enfriara el momento. Dos golpes similares, dos recordatorios de que su instinto goleador sigue intacto incluso cuando la presión externa intenta distraerlo.

El 4-0 lo completaron Kingsley Coman y Ángelo, pero el foco volvió a estar en el dorsal 7. Con el triunfo, Al-Nassr llegó a 55 puntos, superando por la mínima a Al-Hilal, que dejó unidades en el camino y ahora persigue desde atrás.

Más allá del liderato colectivo, la narrativa individual está encendida. Toney lidera con 22, Quiñones lo sigue con 21 y Ronaldo acecha con 20. Tres nombres, tres estilos distintos, una misma obsesión: el gol.

Y si algo ha demostrado Cristiano Ronaldo a lo largo de dos décadas es que cuando siente presión, responde con números. Mientras el mundo debate su edad o su contexto, él continúa acumulando cifras históricas. La próxima frontera no es solo el campeonato de goleo. Es la historia.