El jeque CR7: factura goles y seduce a millones; tiene el mundo a sus pies

Los únicos ceros que agradan a Cristiano Ronaldo son los de su cuenta bancaria en la que millones de dólares ingresan con la misma facilidad con la que entran los balones a las porterías. Porque las cifras del astro portugués son una locura: contratos récord, lujosos autos que rugen más que un estadio lleno, su firma plasmada en un perfume y presencia en lujosos hoteles.

Afuera, enciende un estadio de fieles seguidores en sus redes sociales. Una audiencia que se acerca a los mil millones de almas digitales pendientes de cada foto, cada celebración y cada músculo marcado bajo una luz perfecta. No es sólo un futbolista, es un fenómeno que convierte cada publicación en oro y cada gol en tendencia mundial.

Cristiano adquiere el 25% del Almería

Es Cristiano Ronaldo, quien en su más reciente movimiento bursátil compró el 25 por ciento de las acciones del equipo Almería, de la Segunda División de España, por medio de su empresa CR7 Sports.

Un sueño que advirtió en 2025 a la televisora portuguesa: “Si puedo ser propietario de un club, ¿por qué iba a ser entrenador, director deportivo o director ejecutivo?”

Lo verdaderamente provocador no está en su cartera, sino en sus piernas. Con 965 goles oficiales que lo acercan a la cifra mágica, es el único futbolista que ha superado los mil 400 millones de dólares en ganancias. Por eso no es una falacia que cada una de sus anotaciones supera el millón de dólares.

Remates que concretan goles vistosos y otros que se cuelan a las porterías con delicadeza. Saltos que desafían la gravedad y celebraciones que parecen coreografías estudiadas frente al espejo.

El astro que factura 200 millones de dólares al año

Entre mansiones, Balones de Oro y contratos en la liga árabe que alcanza los 200 millones de dólares anuales, el portugués sigue buscando la red con la misma hambre de aquel jovencito delgado que comenzó a escribir su historia en Madeira. Sus millones impresionan, pero sus goles provocan.

Contratos astronómicos, marcas rendidas a su imagen, un imperio que no se construyó sólo con talento, sino con hambre.

Con la marca estadunidense Nike factura 18 millones de dólares por año, en un convenio con una década de vigencia. Firmas de lujo como Armani buscan al futbolista perfecto, pero incluso las de aditivos automotrices como Castrol.

Cristiano Ronaldo también tiene la visión de ser socio de sus patrocinadores. Recientemente invirtió 7.5 millones de dólares en una plataforma tecnológica de salud, la cual está vinculada a Herbalife, firma de la que el futbolista ha sido embajador durante una década.

La a extensión de contrato, que acordó con el Al-Nassr hasta el 2027, fue por 400 millones de dólares, además del 15 por ciento de participación en el club.

Está en la antesala de su sexto mundial, una hazaña que sólo Lionel Messi podría igualar, aunque es el único que ha anotado en cinco diferentes ediciones.

Las porterías lo esperan rendidas, casi cómplices. Y Cristiano Ronaldo impecable, celebra como quien está consciente que el espectáculo no termina con el disparo gol, sino en la mirada desafiante al mundo.

*mcam