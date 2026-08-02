Kevin de Bruyne jugaría con Messi: El Inter Miami quiere al belga 

El Inter Miami de David Beckham y Lionel Messi ha consolidado en los últimos meses un proyecto ambicioso que busca convertir al equipo en una potencia absoluta de la MLS.

Con Messi como faro, la llegada de figuras experimentadas y el éxito reciente, el club rosa no se conforma con lo logrado y sigue mirando al mercado europeo.

Tras concretar la incorporación de Casemiro, el Inter Miami quiere dar un nuevo golpe mediático y deportivo en el mercado de pases.

Kevin de Bruyne celebrando un gol con Bélgica en el Mundial Reuters

Inter Miami se interesa por Kevin de Bruyne

Según informó Mundo Deportivo, el Inter Miami ha renovado su interés por Kevin De Bruyne y el mediocampista belga ahora vería con mejores ojos una eventual mudanza a la MLS.

El club de Messi pretende juntarlo en el plantel con el propio argentino, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo de Paul, formando un mediocampo y ataque de ensueño.

El belga, de 35 años, ya había recibido propuestas del Inter Miami y del San Diego FC en junio de 2025, llegando incluso a mantener conversaciones con ambos. En aquel momento rechazó las ofertas y optó por continuar en Europa al firmar con el Napoli.

Aunque De Bruyne tiene contrato con el Napoli hasta 2027, desde Miami confían en poder negociar su salida este verano.

¿Cómo le ha ido a Kevin De Bruyne con el Napoli?

La primera temporada de Kevin De Bruyne en el Napoli y la Serie A no cumplió las elevadas expectativas generadas por su llegada como agente libre tras una década gloriosa en el Manchester City.

El belga sumó 21 partidos en total (entre liga y Champions), con 5 goles y 4 asistencias, cifras lastradas por una grave lesión en el flexor de la pierna que lo mantuvo fuera durante varios meses, entre finales de octubre y finales de febrero.

Más allá de las estadísticas, De Bruyne no se sintió del todo cómodo con el estilo de juego de Antonio Conte y al final de la campaña expresó públicamente su decepción, criticando la propuesta táctica y reclamando una conversación sobre su rol.

Con la llegada de Massimiliano Allegri al banquillo napolitano, el club insiste en que el belga forma parte del proyecto, pero el rendimiento irregular y las tensiones han abierto la puerta a especulaciones sobre un posible cambio de aires este verano.