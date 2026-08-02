Vozinha desata la locura en Chile para firmar con Colo Colo (VIDEO)

Tras semanas de especulaciones, retrasos por asuntos personales, y constantes rumores que incluso apuntaban a un posible desvío hacia el futbol marroquí, Vozinha finalmente aterrizó en Chile.

El arquero caboverdiano llegó este domingo a Santiago con el objetivo de cerrar de una vez por todas su incorporación a Colo Colo. Ahora solo resta superar los exámenes médicos para vestir la camiseta alba y reforzar el arco del líder del futbol chileno.

Vozinha ya viaja a Chile para firmar con el Colo Colo Imagen creada con IA

La afición de Colo Colo desata la locura por Vozinha

El arribo de Vozinha al aeropuerto de Chile generó una escena de euforia total. Cientos de hinchas de Colo Colo se congregaron en el terminal para recibir al nuevo refuerzo, transformando las instalaciones en una verdadera fiesta blanca y negra.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el aeropuerto completamente repleto. La efervescencia de la hinchada crecía minuto a minuto mientras esperaban la llegada del guardameta, con cánticos y banderas que llenaron el ambiente de pasión colocolina.

El recibimiento masivo dejó en claro el impacto que genera la figura del arquero entre los fans del Cacique, que no quisieron perderse la oportunidad de darle la bienvenida en persona.

Vozinha cambió su vida tras el Mundial 2026

La brillante actuación de Vozinha en el Mundial 2026 catapultó su carrera a un nuevo nivel. Con 40 años, el portero se convirtió en una de las revelaciones del torneo y llevó a su selección hasta los octavos de final, donde solo cedió ante Argentina en el tiempo extra.

Ahora, con esa experiencia a cuestas y el reconocimiento mundial ganado, el caboverdiano llega a Colo Colo dispuesto a demostrar su jerarquía.

En uno de los clubes más grandes de Sudamérica, buscará aportar seguridad bajo los tres palos y contribuir a la pelea por el título chileno, cerrando un año soñado con una nueva aventura en el futbol del Cono Sur.