Vuelve la NFL: el primer partido de la pretemporada 2026 ya tiene fecha y protagonistas

El sonido de los golpes, los cascos y los balones volando regresa a los estadios. Después de meses de espera desde el Super Bowl LX, la NFL vuelve oficialmente con el inicio de la pretemporada 2026, una etapa clave para los 32 equipos que comienzan la carrera rumbo al próximo campeonato.

El primer partido de preparación será el tradicional Juego del Salón de la Fama, que este año enfrentará a los Panthers y Cardinals el jueves 6 de agosto en Canton, Ohio, sede del recinto que reconoce a las grandes leyendas del futbol americano profesional.

Aunque el resultado no tiene impacto en la clasificación, el encuentro marca el regreso de la actividad de la liga y representa la primera oportunidad para observar a novatos, nuevos refuerzos y jugadores que buscan ganarse un lugar en el roster definitivo.

Después del duelo inaugural, la pretemporada continuará con tres semanas de partidos. La primera jornada completa se disputará del 13 al 16 de agosto, la segunda del 21 al 24 de agosto y la última del 27 al 29 de agosto, antes de que los equipos definan sus plantillas de 53 jugadores para la temporada regular.

Camino al Super Bowl LXI

La pretemporada será especialmente importante para los quarterbacks jóvenes, las selecciones del Draft 2026 como Fernando Mendoza y aquellos jugadores que llegan sin un puesto asegurado. Los entrenadores utilizarán estos partidos para evaluar esquemas, ajustar rotaciones y definir quiénes estarán listos para la Semana 1.

Además, la campaña tendrá la atención puesta en las grandes figuras de la liga, las nuevas rivalidades y los equipos que buscan convertirse en contendientes después de meses de movimientos en agencia libre y el Draft.

Para la NFL, la pretemporada representa mucho más que tres semanas de juegos sin valor en la tabla. Es el momento donde comienzan las historias de cada temporada: novatos que sorprenden, veteranos que luchan por mantenerse, jugadores que recuperan su nivel y equipos que descubren sus fortalezas.

¿Dónde ver el Juego del Salón de la Fama NFL 2026?

El encuentro entre Panthers y Cardinals se podrá seguir en vivo en México a través de NFL Game Pass en DAZN.

Partido: Panthers vs. Cardinals

Evento: Juego del Salón de la Fama NFL 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Hora: 19

18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton, Ohio

El camino hacia el Super Bowl LXI comienza en Canton. La NFL está de regreso.