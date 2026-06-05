¿Cuánto ganará cada equipo por jugador y día en el Mundial 2026?

La FIFA anunció de manera oficial lo que percibirá cada club por ceder a jugadores al Mundial 2026. Como mínimo serán 5 mil dólares por futbolista y día.

“Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5000 USD por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo”, precisó la FIFA.

El monto mínino para cada equipo por un jugador y día, será de 5 mil dólares Mexsport

En septiembre de 2025, la FIFA anunció un monto de compensación para los equipos de 355 millones de dólares por ceder a sus jugadores.

¿CÓMO SERÁ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 355 MILLONES DE DÓLARES?

- 250 millones serán repartidos entre los clubes cuyos futbolistas participen en la fase final, que comprende del 11 al 19 de julio.

- 100 millones se destinarán a aquellos equipos que cedieron jugadores durante la fase de clasificación.

- 5 millones restantes servirán para los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, destacó que más equipos se verán beneficiados Mexsport

“A raíz de los 905 partidos de clasificación, la retribución prevista asciende a unos 2.360 USD por futbolista y encuentro disputado”, indicó la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que más equipos recibirán una parte de los beneficios económicos generados por el Mundial.

“De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del futbol internacional”, señaló.