Épico anuncio previo al Mundial; Raúl Jiménez al lado de Cristiano y Mbappé

Un espectacular anuncio se dio a conocer a una semana que inicie el Mundial 2026, en el que los mexicanos Raúl Jiménez y Jorge Campos salen al lado de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicíus Jr, Alexis Putellas, Kim Kardashian, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, entre otras estrellas.

En el anuncio de una marca deportiva, se emula un partido entre la selección de Francia y España, y tras un golazo de ‘chilena’ de Mbappé, todo se empezó a salirse de control con el “No” del director.

“¿Cuántas veces? Nada de improvisación ni de teatralidad. Solo cabecea el balón. ¡Con la cabeza!”, subió el tono del director ante la mirada de Vinícius Jr.

“Ni siquiera me escucha”, agregó el director.

Raúl Jiménez apareció y quedó sorprendido con lo que pasaba.

“Ninguno de estos jugadores me escucha, ¿de acuerdo? Tenemos que controlar esto de alguna manera. Los jugadores hacen lo que se les da la gana, todo el tiempo”, siguió el director.

Ante la llegada de Kim Kardashian, el director pidió que le diera dos minutos, momento en el que Nico Williams controló el balón e hizo malabares, pero Federico Valverde se lo “robó” para iniciar una persecución en los foros, en el que se unieron varios jugadores, entre ellos Raúl Jiménez.

El delantero mexicano les quitó el balón, pero Mbappé le puso una “trampa” para adueñarse del esférico.

“Zlatan está de regreso”, dijo el exjugador cuando vio al francés correr por el foro.

En una reunión cuando se hablaba de la despedida de los GOATs’, un balonazo interrumpió el diálogo entre Lebron James y Cristiano Ronaldo, dando paso al dominio del luso, hasta que Virgil Van Dijk se interpuso en su camino para frenar su ataque con un barrida. El balón fue a una casa que “explotó”, pero el portugués salió airoso, como una escena de película.

El anuncio de casi seis minutos finaliza con una persecución entre todos por el balón, donde Vinícius Jr da un pase final con una “rabona”, que es rematado por Haaland.