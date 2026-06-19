México jugó un partido muy pobre, según Faitelson

México se clasificó a los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero el funcionamiento en la cancha dejó mucho qué desear. Para el periodista David Faitelson, los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre jugaron un partido muy pobre.

“El ambiente festivo es una facultad de los aficionados. Pueden y deben festejar… La realidad es que México ha jugado un partido muy pobre, nada espectacular y gana por un error del portero contrario…”, publicó Faitelson en redes sociales.

México venció 1-0 a Corea del Sur en duelo de la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

El comentarista deportivo consideró que no hubo un avance de juego con respecto al partido contra Sudáfrica, que México se impuso 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

“Si a este México lo toman Inglaterra o Croacia en Octavos de final, le meten mínimo tres”, señaló.

México se impuso este jueves 1-0 a Corea del Sur, tras un error defensivo del portero Kim Seunggyu que fue aprovechado por Luis Romo al minuto 50, con lo que el Tricolor se puso de líder del Grupo A del Mundial.

David Faitelson señaló que festeja con los aficionados, pero trata de decir su verdad Héctor López Ramírez

“Me pareció que México dio un juego realmente muy malo, se sacó la lotería sin siquiera comprar un billete para ella, esa es la realidad, un error del portero surcoreano facilitó las cosas ante un equipo que salió con miedo, que salió a defenderse, salió a no pasar de medio campo, no sé qué intentó Aguirre con la formación que mandó.

Antes del gol mexicano, no recuerdo una jugada asociada, una pared, una creación de México, con todo respeto no. Somos una nación ávida de festejos, ávida de resultados positivos, entonces es muy fácil denotarlo todo”, añadió.

México llegó a seis puntos para ponerse líder del Grupo A del Mundial Héctor López Ramírez

David Faitelson reiteró que la Selección de México sigue sin encontrar un nivel futbolístico y se topará con pared en el momento en que tenga que trascender en la Copa del Mundo.

“El otro día vimos el nivel de Inglaterra y Croacia, México no tiene nada que hacer contra ellos”, apuntó.

México cerrará la fase de Grupos del Mundial en contra de Chequia, el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio CDMX.