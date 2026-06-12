Los aficionados coreanos son la sensación del Mundial en México, a tan sólo un día de que haya iniciado el torneo. Los seguidores asiáticos fueron captados en varias partes del país, donde ya se coreó el tradicional “coreano, hermano, ya eres mexicano”.

Aficionadas de Corea del Sur estuvieron presentes en el Estadio Guadalajara Héctor López Ramírez

La conexión entre mexicanos y coreanos va en aumento. Los “visitantes” ya hasta se les ve portando el tradicional sombrero de charro, como algunas imágenes que fueran captadas en el Estadio Guadalajara durante el partido ante Chequia.

Aficionados de Corea del Sur celebraron el triunfo de 2-1 sobre Chequia en el Mundial 2026 Héctor López Ramírez

Asimismo, tanto mexicanos y coreanos se les ha visto festejar juntos, donde la barrera del idioma no ha sido un impedimento.

En una de las escenas que dejó el primer día del Mundial, fue cuando algunos mexicanos alzaron en lo alto a un coreano y el asiático ni se inquietó, al contrario.

Mexicanos y coreanos se unen en el Mundial Héctor López Ramírez

En otra de las postales, los mexicanos ya les compartieron el tradicional tequila. En otra parte, les pidieron que se dieran un beso. Incluso, algunos ya se aventuraron que México va a ganar el Mundial.

En el Estadio Guadalajara, Corea del Sur fue local, debido a que contaron con el apoyo de los mexicanos. Los asiáticos vencieron 2-1 a Chequia para sumar tres puntos y compartir el liderato con la Selección Mexicana.

Al estadio Guadalajara acudieron con estos trajes Héctor López Ramírez

Previo al partido, Son Heung-min expresó su admiración por el apoyo que ha recibido de los mexicanos en su estadía en Los Ángeles.

“Ahora juego en Los Ángeles y hay muchos mexicanos ahí. Siento la pasión que tienen por el futbol. He aprendido mucho de ellos. Me mandan su cariño, estoy agradecido y no creo que haya hecho lo suficiente como para ganarme el apodo”, indicó.

El próximo partido será un duelo de hermandad en las tribunas, cuando México reciba a Corea del Sur en actividad de la jornada 2 del Grupo A del Mundial.

HORA Y DÓNDE VER EL MÉXICO – COREA DEL SUR DEL MUNDIAL:

- Jueves 18 de junio.

- Estadio Guadalajara.

- 19:00 horas.

- ¿Dónde ver? Por canal 5, 7, TUDN y Vix.