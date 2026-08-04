¡Tómala! Ahora fue Pumas el goleado. Cayó 3-0 ante Charlotte en la Leagues Cup

Quedó claro que no es lo mismo enfrentar al FC Juárez, en la Jornada 3 de la Liga Mx, que a Charlotte, en la fecha 1 de la Leagues Cup. Nada que ver con ese equipo de Pumas que marcó 7 goles en dos juegos en el torneo local, con el cuadro universitario que hoy perdió 2-0 ante un equipo estadounidense de la MLS, pero sobre todo al que le dieron una zarandeada en patio ajeno.

Y no fue el marcador sino el funcionamiento de los Pumas, lo que llamó la atención. El equipo que comanda Santiago Solari que venía de golear 5-1 a Juárez FC, permitió que el novel equipo de Charlotte, con sus apenas cuatro añitos de vida, le generara jugadas de gol de todo tipo: llegadas por ambas bandas, disparos de media distancia, remates de cabeza y sobre todo, una amplia posesión de balón que por largos lapsos del partido hizo ver mal al equipo mexicano, que estaba participando por cuarta ocasión en el torneo binacional.

El partido, que se disputó en el Bank of America de Charlotte, comenzó 1 hora y 20 minutos tarde, debido a la tormenta eléctrica reportada en las inmediaciones.

Para cuando concluyó el primer tiempo, ya había sido exigido el arquero Keylor Navas en múltiples ocasiones y su marco ya había sido cimbrado con un potente disparo de Henry Kessler.

Sí, Pumas generó dos contragolpes que ni Uriel Antuna ni Carraquilla lograron definir con éxito. Obviamente esas jugadas no fueron suficientes para matizar las estadísticas del mediotiempo que en su totalidad favorecieron a Charlotte, que tuvo todas las métricas a su favor: posesión, disparos a gol, pases, tiros de esquina, centros y hasta las faltas, en favor de los locales.

Sólo en los despejes, Pumas fue superior. Obviamente porque, por momentos, intentó sacar al rival de su terreno a balonazos sin destino.

Los dos primeros goles, de Bronico y Goodwin, al 26 y 49, respectivamente, cayeron con centros que aterrizaron en medio de los permisivos defensas centrales. El 3-0 definitivo, lo anotó de penal Tiger Smalls luego de una falta dentro del área de Sebastián Córdova.

Si el cuadro universitario ahora sí pretende trascender en esta edición de la Leagues Cup, deberá incrementar su nivel de juego, y debe hacerlo pronto porque su siguiente encuentro, será el próximo 7 de agosto contra Cincinnati.