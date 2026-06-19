Tras el triunfo de México sobre Corea del Sur, los aficionados salieron a las calles para festejar en distintos puntos de la CDMX, como en los lugares emblemáticos del Paseo de la Reforma, ya sea en el Ángel de la Independencia o la Fuente de la Diana Cazadora, en éste último se encontró la campeona del mundo y leyenda del Barcelona, Aitana Bonmatí.

La ganadora de 7 Ligas con el Barcelona, 4 Champions League femenina, entre otros títulos, compartió varios momentos de su estadía en la CDMX con motivos del Mundial 2026.

Aitana, hermana, ya eres mexicana: Bonmatí celebró en Paseo de la Reforma Eduardo Jiménez

“La locura del futbol”, fue como tituló una de las historias del festejo que hicieron los aficionados mexicanos cerca de La Diana Cazadora, con fondo musical el “Cielito Lindo”.

Aitana Bonmatí también compartió otro momento del gran ambiente que hubo en Paseo de la Reforma, cuando se escuchó ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana, donde también se contagió del ritmo.

Con la selección de España, la jugadora conquistó el Mundial 2023 y 1 UEFA Women’s Nations League (2023/2024).

“Es una jugadora con una gran personalidad, atrevimiento y calidad. Lleva la batuta del centro del campo y tiene llegada al área contraria”, es como la define el Barcelona.

Aitana Bonmatí es una de las jugadoras consentidos de México. En el partido del Juego de Estrellas frente al combinado de la Liga mexicana, fue de las futbolistas que abordaron varios aficionados para tomarse una foto del recuerdo o un autógrafo en el Estadio Ciudad de los Deportes.